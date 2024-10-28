Ziya Rızkı unutulmadı

Kıbrıs Türk siyasi hayatının önemli figürlerinden ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucularından Ziya Rızkı, ölümünün 30. yıldönümünde törenlerle anıldı

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı 30’uncu ölüm yıl dönümünde törenlerle anıldı.

Ziya Rızkı için dün ilk tören Ziya Rızkı Meydanı’ndaki büstü önünde, ikinci tören ise Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda kabri başında düzenlendi.

İkinci tören, Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ziya Rızkı’nın bir değerler manzumesinin temsilcisi olduğunu söyleyerek, “O değerlerin ne kadar aranır değerler olduğunu bir kez daha yaşayarak görüyoruz” dedi.

TKP Genel Başkanı olduğu dönemde Ziya Rızkı ile birlikte çok mücadeleler verdiklerini anlatan Akıncı, 1992 yılında Rızkı’nın sağlık sorunları nedeniyle bulunduğu İstanbul’dan kendisine gönderdiği kartta Kıbrıs sorununun barışçı bir şekilde çözülmesi temennisini belirttiğini ve yurt dışında olmasına, hastalığına rağmen parti aidatını içeren çek gönderdiğini söyledi.

Akıncı, “O bir disiplin adamıydı, sosyal demokrattı, Ziya bey bağnaz bir partici, ya da partizan değildi. Her partiden insanların sevgisini kazanmış, partiler üstü bir kişilikti” diye konuştu.

TDP Başkanı Zeki Çeler de, Ziya Rızkı’nın partinin önemli liderlerinden biri olduğunu, onun bıraktığı değerlerle; demokrasi, adalet ve hukuk noktasında daha ileride olunması gerekirken, bugün o noktadan daha uzakta bulunulduğunu söyledi.

Rızkı’nın insanları partilere göre ayırmadığını, tüm halka insanlar arasında ayrımcılık yapmadan hizmet verdiğini dile getiren Çeler, bazı insanların koltuk sevdası uğruna yaptıkları, yüzsüzlükleri ile anılacağını, Ziya Rızkı gibi bazı insanların da temsil ettikleri dürüstlük, adil olma gibi değerlerle anılacağını, bu şekilde anılmanın en büyük değer olduğunu belirtti.

Çeler, bu ilkeleri yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da Ziya Rızkı gibi sembolik bir ismin genç nesillere ve bu ülkeyi vatan bilmiş kesimlere tanıtmanın önemli olduğunu vurguladı.

Demografik yapının değiştiğini, ülkenin kültürel değerlerinde saygı duyan, ülkeyi vatan bilen insanlara ulaşmanın gerektiğini dile getiren Şenkul, toplumsal genişlemeyi sağlamak adına yeni bir politika geliştirmek gerektiğini belirtti.

Şenkul, hükümetin bugünü düşündüğünü, geleceği tükettiğini, saygınlığın yerle bir edildiğini savundu.

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, CTP Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci de, Ziya Rızkı’nın yaşamını halkına adadığını, yaşamı boyunca halkına hizmet verdiğini belirtti.

Birinci, Rızkı’nın 1974 öncesinde serdarlık, iş yaşamı ve milletvekili olarak, 1974 sonrasında ise, Girne Belediye Başkanı ve milletvekili olarak ölümüne kadar halkı için çalıştığını dile getirdi.

“Onu lider yapan halkçı kişiliği ve adaletten, hukuktan, dürüstlükten yana onurlu, şerefli ve haysiyetli bir kişi olmasıydı” diyen Birinci, içinde bulunulan dönemde bu değerlerin öneminin daha açık şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Ülkeyi yönetenlerin ülke ve Meclisi “ayaklar altına aldığını” savunan Birinci, koltuk sevdası uğruna yapılanların herkes tarafından görüldüğünü, hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin normalleştirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

“O dönemin insanları zorlu mücadeleyi böylesi günlere gelmek için vermedi” diyen Birinci, onun ilkelerini benimseyen kişiler olarak Ziya Rızkı’nın mücadelesini ve ilkelerini yaşatmaya ve ileri taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziya Rızkı’nın ömrünü menfaat beklemeden halkına adamış bir kişi olduğunu söyleyen Birinci, Ziya Rızkı’nın Neriman Cahit ile yaptığı röportajdan bir alıntı okuyarak, Rızkı’nın halka hizmette sınır tanımayan bir kişi olduğunu, seçtiği siyasi partiyi kişisel çıkar değil, düşünce ve idealleri doğrultusunda seçtiğini belirtti.

Dr. Ayten Berkalp ile Esat Varoğlu da Ziya Rızkı ile ilgili anılarını paylaştı.

