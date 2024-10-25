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Ziya Rızkı ölümünün 30. yıl dönümünde törenlerle anılacak

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Ziya Rızkı ölümünün 30. yıl dönümünde törenlerle anılacak
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Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, 30’uncu ölüm yıl dönümünde pazar günü anılacak.
Ziya Rızkı için ilk tören saat 09.30’da Ziya Rızkı Meydanı’ndaki büstü önünde, ikinci tören ise saat 10.15’te Karaoğlanoğlu Mezarlığında kabri başında düzenlenecek.
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