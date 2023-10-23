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Ziya Rızkı Cuma günü Girne’de düzenlenecek törenlerle anılacak

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Ziya Rızkı Cuma günü Girne’de düzenlenecek törenlerle anılacak
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Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, Mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı 29’uncu ölüm yıl dönümünde cuma günü anılacak.
Ziya Rızkı için ilk tören saat 09.30’da Ziya Rızkı Meydanı’ndaki büstü önünde, ikinci tören ise saat 10.15’te Karaoğlanoğlu Mezarlığında kabri başında düzenlenecek.
 
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