banner762
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
41 0
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
7 0
 
35 0
Sebze yemek zengin işi
Sebze yemek zengin işi
61 0
Efsane geri dönüyor
Efsane geri dönüyor
40 0
Tarihi maçta şampiyon Nadal
Tarihi maçta şampiyon Nadal
7 0
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
33 0
banner661

Ziya Öztürkler görevden alındı

banner476

banner714
Ziya Öztürkler görevden alındı
 
Milletvekilliği erken genel seçiminde UBP listesinden milletvekili seçilen Ziya Öztürkler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü görevinden alındı.
Öztürkler’le ilgili görevden alma kararnamesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun imzasıyla Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlanarak geçerli oldu.
Öztürkler, 5 Ağustos 2014’ten beri Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.