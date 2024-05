Ziraat Mühendisleri Odası hayvancılık sektöründe yem üretimine dikkat çekti

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, hayvan yem üretiminin yetersiz olmasının üretimi tehdit ettiğini kaydetti.

Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin son yıllarda etkisini daha çok hissettirdiğini, Kıbrıs’ta da yaşanan kuraklıkların özellikle hayvancıları olumsuz etkilediğini, kuraklıklar nedeniyle de “girdi maliyetlerinin her geçen gün daha da artmakta” olduğunu kaydetti.

Maliyetler arasında en yüksek paya yüzde 70 oranla yemin (kaba ve kesif yem) sahip olduğunu belirten Uluçam, “Bir hayvan üreticisi, çok iyi yağışlı bir senede bir yılda ihtiyacı olan kaba yemin % 100’lük kısmını üretebilirse girdi maliyetleri orantılı olarak azalmaktadır. Buna göre hayvancılık işletmelerinin maliyetleri o yılın tarımsal açıdan yağışlı olup olmaması ile ilgilidir. Yem üretiminde ülke kaynakları yetersiz kalırsa dışa bağımlılık artar. Artan bu bağımlılıkla birlikte, TL karşısında döviz artışı ve dövizin de hammadde ve navlun giderleri bazında artış göstermesi sonucu olarak üretim tehdit altına girmektedir” dedi.



Yüzde 50 destek veriliyor



Hayvancılıkta ekipman alımında devlet desteğinin önemini de vurgulayan Uluçam, “Hayvancılık işletmelerinde ihtiyaç duyulan sağımhane binası, ambar, altyapı, alet, ekipman ve traktör sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak için olmazsa olmazdır. Bu gibi yatırımlar, dünyadaki tüm devletler tarafından en az yüzde 50 finansman desteği ile desteklenmektedir.” dedi.

Tarımsal üretimin ana unsurunun ülkenin gıda güvencesini sağlamak olduğunu da belirten Uluçam,

“Devletler ise halkına bu gıdayı sağlayan üreticiyi korumak ve ayakta tutmak için destek vermek zorundadır. Dünya ülkelerinde tarımsal üretime ve üreticisine destek sağlamayan ülke yoktur.” dedi.



“Toprak sahipliği her geçen gün azalıyor”



Tarımsal üretimde toprak sahipliğinin en önemli unsur olduğunu kaydeden Uluçam, “Ülkede her geçen gün azalan toprak sahipliği nedeni ile de üretim tehdit altındadır.” Dedi.