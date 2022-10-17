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Zeytinyağının fiyatı iki katına çıktı

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Zeytinde hasat başladı. Geçen yıl 35 TL’den satılan zeytinyağının litresinin bu yıl 80 TL’den alıcı bulacak

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Zeytinyağının fiyatı iki katına çıktı
 

Siyah altın olarak da bilinen zeytinde hasat başladı.
Zeytinde bu yıl verimin düşük olduğunu aktaran üreticiler bu durumun zeytinyağı fiyatlarında yükselişi de beraberinde getireceğini ifade ettiler.
Üreticiler geçen yıl 35 TL’den satılan zeytinyağının litresinin bu yıl 80 TL’den alıcı bulacağını belirtti. 
Ergazi’deki zeytinyağı fabrikasının direktörlerinden Uğur Yağcıoğlu da, zeytinin nasıl toplanması gerektiğini aktararak, yere düşen, zedelenen ve bekletilen zeytinlerden elde edilen yağda asit oranının yüksek olduğunu söyledi.
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