banner480
banner69
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
6 0
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
17 0
 
Sayılar Çelik anısına atıldı
Sayılar Çelik anısına atıldı
14 0
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
23 0
137 0
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
31 0
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
25 0
banner529
banner570

Zeytinyağı mutluluğu

banner476

Topladıkları ürünü yağa çevirmek için saatlerce zeytinyağı fabrikalarında beklemeyi göze alan üreticiler günün sonunda emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyorlar

Zeytinyağı mutluluğu
Zeytin hasatının az olduğu bir yıl yaşanmasına rağmen, ürünlerini toplayan üreticiler, zeytinyağlarını çıkarmak için zeytinyağı fabrikalarına koşuyorlar.

Topladıkları ürünü yağa çevirmek için saatlerce zeytinyağı fabrikalarında beklemeyi göze alan üreticiler günün sonunda emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Şirinevler'de bulunan Aydın İşletmelerine ait Şirinevler Zeytinyağı Fabrikası da bu günlerde üreticilerle doluyor.

Haftanın 3 günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri açık olan fabrikada bölge üreticileri ve diğer bölgelerden gelen üreticiler zeytinyağlarını çıkarıyorlar.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.