Zeytinyağı mutluluğu

Zeytin hasatının az olduğu bir yıl yaşanmasına rağmen, ürünlerini toplayan üreticiler, zeytinyağlarını çıkarmak için zeytinyağı fabrikalarına koşuyorlar.
Topladıkları ürünü yağa çevirmek için saatlerce zeytinyağı fabrikalarında beklemeyi göze alan üreticiler günün sonunda emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Şirinevler'de bulunan Aydın İşletmelerine ait Şirinevler Zeytinyağı Fabrikası da bu günlerde üreticilerle doluyor.
Haftanın 3 günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri açık olan fabrikada bölge üreticileri ve diğer bölgelerden gelen üreticiler zeytinyağlarını çıkarıyorlar.
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