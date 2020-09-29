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Zeytin, beklentilerin altında kalacak

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizle özdeşleşen bitkilerden biri olan zeytin ağaçlarının bu yıl verim açısından geçmiş yılları aratacağını dile getirdiler.

Zeytin, beklentilerin altında kalacak
 
 
 
Özellikle geçtiğimiz yıla göre bu yıl zeytinlerde verimin oldukça düşük olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, “Evlerin bahçesinde bulunan veya sulanan zeytin ağaçları dışındaki zeytinlerde verim neredeyse yok denecek kadar az durumda. Bu yıl hem siyah zeytin hem de zeytin yağı sıkıntısı yaşanacak gibi görünüyor” dediler.
Özellikle ilkbahar aylarında yeterli yağışların olmadığını, üstüne bir de ilkbahar aylarında ise sıcak hava dalgaları nedeniyle zeytinlerin çiçeklerini döktüğünü iddia eden vatandaşlarımız, ilerleyen günlerde başlayacak olan zeytin hasadıyla bu durumun daha da belirgin olarak gözler önüne serileceğini sözlerine eklediler.
 
 
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