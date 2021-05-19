Zeki Taner unutulmadı

Mücahitler Bandosu’nun kurucusu merhum Zeki Taner’in ölüm yıl dönümü nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı tarafından Dikmen’de anma etkinliği yapıldı







Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mücahitler Bandosu’nun kurucusu merhum Zeki Taner’in ölüm yıl dönümü nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı tarafından Dikmen’de düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zeki Taner’i sevgi, saygı ve özlemle anarak, Taner’in milli şuuru yüksek bir insan olarak Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye büyük katkılar yaptığını söyledi.

Müziksel yeteneği üst seviyede bir insan olan merhum Zeki Taner’in oğlu Yılmaz Taner ve torunu piyanist Rüya Taner’in de bahse konu yeteneklerin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğer bugün genç yaşlarda hayatta bulunabilseydi, inanıyorum ki Zeki Taner dünya çapında biri olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın sesini dünyaya duyurabilirdi” şeklinde konuştu.

Zeki Taner’in mücadeleci kimliğine ek, çalışkan bir kişilik olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bulunduğu görevleri başarıyla ifa eden Zeki Taner’in Mücahitler Bandosu ile milli duygular ve milli heyecan yaratarak insanlara moral kaynağı olduğunu vurguladı.

