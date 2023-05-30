“Zeka Bey, Kıbrıs Türkü için bir gurur kaynağıydı”

Kıbrıslı Türk hukukçu, AİHM eski yargıcı Başhâkim Zeka Bey, ölümünün 39. yıldönümünde doğduğu köy olan Balalan’daki büstü önünde törenle anıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AİHM yargıcı Başhâkim Zeka Bey’in ölümünün 39. yıldönümü dolayısıyla doğduğu köy olan Balalan’daki büstü önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

Tatar törende yaptığı konuşmada, Zeka Bey’in uluslararası camiada Kıbrıs Türkü’nü temsil ettiğini ve Kıbrıs Türkü’nün gurur kaynağı olduğunu söyledi. Merhum Zeka Bey ile sohbet etme fırsatı bulduğunu ve bu sohbetlerinin kendisi için değerli anılar olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Zeka Bey’i rahmetle andı.

Tatar törende, “Bu adayı Rum-Yunan ikilisine hediye etmek ve ENOSİS’i gerçekleştirmek için Akritas Planı’nı organize edenler karşısında Zeka Bey’in söyledikleri vardır. Zeka Bey, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının en az Rum halkı kadar egemen olduğunu, en az Rum halkı kadar bizlerin de bu coğrafyada, bu adada yaşam hakkımız olduğunu haykıran bir kişiydi” dedi.

Zeka Bey’in Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu savunan, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu belirten, Kıbrıs Türk halkının Rumlarla ancak eşitlik temelinde bir antlaşmada buluşabileceğini söyleyen bir kişi olduğunu aktaran Tatar, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığının devamının Kıbrıs Türk halkı için önemine vurgu yaptı.

