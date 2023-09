Zehra Aba veda ediyor

Lefkoşa’nın simge işletmelerinden, Göçmenköy’de satışa sunduğu ev yemekleriyle ünlenen “Zehra Aba” isimli 28 yıllık restoran, kapatma kararı aldı. Zehra Aba “İnanın çok yorulduk. Kıbrıs’ta esnaf olmak çok zor” ifadelerini kullandı

Yanlış ekonomi politikaları ve kötü yönetim, Kıbrıs’ın bir simge mekanına daha kilit vurdurdu.Lefkoşa‘nın simge mekanlarından olan ve 28 yıldır Göçmenköy bölgesinde hizmet veren ev yemekleri restoranı Zehra Aba, ülkedeki ekonomik koşullarda esnaf olmanın çok zor olduğunu söyleyerek, işletmeyi kapatacaklarını duyurdu.Her gün onlarca müşterisine sıra dışı lezzetlerini sunan Zehra Aba restoranın sahibi Şazi Demet Paşaoğlu, bu üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.Paşaoğlu’nun paylaşımı şöyle:“Tam 28 senedir Göçmenköy’de başlayan her aşamasında emek ve alınteri olan ZEHRA ABA’yı çok üzülerek kapatıyoruz..Ekmek kapım iki evladımı büyüttüğüm yer..Kocaman ailem hiç bir karşılık beklemeden her zaman hem maddi hem manevi hep yanımda olduğunuz içinBizi hep koruyup kolladığınız için minnettarım.Ve klima olmayan mekanımda yazın gavrulan kışın donan sel bastığında masalara çıkan covid’de bile bizi yalnız bırakmayan dostlar..Benim için bu olayın en kötü yanı sizden ayrılmak artık size yemek yapamamak..İnanın çok yorulduk.. Kıbrıs’ta esnaf olmak çok zor..Ailece mekanın satılmasına karar verdik..Biraz dinlenip iş tekliflerini değerlendireceğiz..Kendinize iyi bakın.”PAYLAŞIM ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDIÖte yandan Zehra Aba’nın işletmeyi kapatacağını açıklaması, üzüntüyle karşılandı.Çok sayıda kişi Zehra Aba’nın paylaşımına yorumlar yaptı.İşte o yorumların bazıları:Zehra aba Kıbrıs Türk halkına mal olmuş bir değerdir ve degerlerimizi yaşatmalıyız. Ben bu durumu kabullenmiyorum. Toplum olarak seferber olup Zehra abanın sıkıntılarına çözüm yolu bulmalıyız. Ben bu konuda elimi taşın altına koymaya hazırım ve tüm toplumumuzu Zehra abanın kapanmaması için seferber olmaya davet ediyorum..Çok üzülmekle birlikte size hak vermemek elde değil.. siz nerde olursanız biz ordayız, sizleri çok seviyorum.O güzel yemeklerinizin tadı hep damağımızda ve samimiyetiniz dilimizde olacak. Yolunuz hep açıl olsunÇok ama çok üzgünüm, çok özleycem sizi...Çok üzüldüm çok... Bize bu ülkede yer yok ...Yaşam hakkı yokEskiden ‘cennet’ dediğimiz ada’mızda maalesef artık her şey çok zor. Sizler için en hayırlısı olmasını dilerim, yolunuz açık olsun inşallah.