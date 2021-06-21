"Zehir" Filminin Galası yarın akşam yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği, yapım ve yönetmenliğini Ömer Evre’nin yaptığı, senaryosunu Hasan Karaokçu ile Ömer Evre’nin yazdığı “Zehir” isimli filmin gala gösterisi yarın akşam yapılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gala gösterimi, 26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Lefkoşa The Paradise Park’da saat 20.00’de yer alacak kokteylin ardından saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

Uyuşturucu bağımlılığı konusunda toplumu bilinçlendirmek, farkındalığını arttırmak amacıyla hazırlanan “Zehir” filminin oyuncu kadrosunda, Doğukan Arıkan, Fulya Tilki, Yiğit Küçük, Seniha Kanatlı, Berk Çakır, Kemal Bağbal, Yuşa Erdoğan ve Günkut Model Ajansı ile Kıbrıs Ayla Algan Oyunculuk Atölye öğrencilerden bir çok genç yetenek yer alırken, kamera arkasında ise DAÜ İletişim Fakültesi - Tv/Sinema Bölümü öğrencileri görev aldı.

Açıklamaya göre, filmin yapımında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanları da danışmanlık konusunda destek verdi.