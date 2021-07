Zaroğlu’nun istifası istenecek

YDP MYK, Bertan Zaroğlu’nun bir an önce partiden istifasının istenmesine karar verdi



Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun bir an önce partiden istifasının istenmesine karar verildiğini bildirdi.

Önceki akşam toplanan YDP MYK’sı “baskın bir seçim” ihtimaline karşı gecikmeksizin sahaya inme kararı aldı.

Yapılan değerlendirmede, Meclis’teki nisap sorunu ve UBP Kurultayının muhtemel sonuçları ele alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda “baskın bir seçimin gündeme gelebileceği göz önünde bulundurularak, ülke çapında örgütlenmenin tamamlanmasına ve sandık görevlilerinin tespit edilmesine” karar verildi.

MYK toplantısında, bir müddet önce Meclis kürsüsünden YDP ile ilgisinin kalmadığını açıklayan Bertan Zaroğlu’nun da partiden bir an evvel istifasının istenmesine, aksi takdirde Parti ve Parti yönetimi hakkında yaptığı söylemler dolayısı ile hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasına karar verildi.





“Paçaları tutuştu”



YDP MYK’nın, Bertan Zaroğlu’nun bir an önce partiden istifasının istenmesine karar vermesinin ardından Zaroğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Zaroğlu, “Şu anda haberim oldu” ifadelerini kullanarak, “Hadlerine değil! Net söylüyorum, hadlerine değil!” dedi ve istifa etmemesini YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın istediğini belirtti.

YDP’li Zaroğlu, “Erken seçim tarihinin belirlenmesi çerçevesinde kurulan Ad-Hoc Komite’de yer almam için istifa etmemi rica eden, isteyen Erhan Bey değil mi? Ne haddinize?” diye sordu.

Arıklı’nın kendisinden rica ettiğini dile getiren Zaroğlu, “Neden tutuştu YDP MYK’sı? Bakan olabilme ihtimalim olduğu için bu açıklama yapıldı. Bu toplantıyı yaptıklarından da kuşkuluyum. Paçaları tutuştu ama sabretsinler, beklesinler” diye konuştu.