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Zaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım

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YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, kendisine eleştirileri yapanları 'herbokolog' olarak niteledi

Zaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım

 
YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Facebook sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada son günlerde kendisine karşı yöneltilen eleştirilere cevap verirken, eleştirileri yapanları 'herbokolog' olarak nitelemesi dikkat çekti.
Açıklamada, birtakım gerekçelerini de sunan Zaroğlu'nun "ben bu duruma isyan ederim, memleketimizin 'herbokologları' da sosyal medyada pervasızca bana saldırır…" şeklinde ifadeler kullanması gözden kaçmadı.
'Herbokolog' deyimi Kuzey Kıbrıs sosyal medyası içinde "her konuda olur olmaz fikir bildiren kişi" olarak yeni medya jargonlarından birisi olarak biliniyor.
Zaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "YDP hükümete gelmedi, Arıklı sadece ofis değiştirdi" şeklinde ifadeler kullanmış, partisinin makamlara gerekli atamaları yapamadığından yakınmıştı.
 
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