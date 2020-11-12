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Zaroğlu’dan Akıncı’ya sert tepki

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YDP Milletvekili Zaroğlu’dan Akıncı’ya: “Ameliyat oldum bahanesi ile Atatürk'ü anma törenine katılmayacaksın, aynı akşam demokrasi yürüyüşüne katılacaksın”

Zaroğlu’dan Akıncı’ya sert tepki
 
 
 
YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya hesabından eleştirdi. Bertan Zoroğlu, Mustafa Akıncı'nın ameliyat olduğu gerekçesi ile Atatürk'ü anma törenine katılmadığını işaret etti.

Zoroğlu'nun paylaşımı şöyle: 
Sen..
Ameliyat oldum bahanesi ile Atatürk'ü Anma Törenine katılmayacaksın, aynı akşam demokrasi ve irade yürüyüşüne katılacaksın. Sizi gidi sahte Atatürkçüler sizi. Sizi gidi Türkiye karşıtlığından nemalanan ve efendilerine hizmet eden
köle ruhuna sahip sahte yüzler sizi.”

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