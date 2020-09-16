Zaroğlu, vekili olduğu halkından biriyle odasını paylaşmak istemedi

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis hekimlerinden Şebnem Benar, YDP’li vekil Bertan Zaroğlu’nun, vekilliğini öne sürerek iki kişilik odada tek kişi kalmak için torpil kullanmaya çalıştığını, odasını vatandaş ile paylaşmak istemediğini ve sağlık çalışanlarının bu girişime engel olduğunu iddia etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Pandemi Merkezi’ne ilişkin paylaştığı videolar ve sarf ettiği cümleler üzerine Genel Başkan Erhan Arıklı’nın, sağlık çalışanları tarafından Zaroğlu’na ırkçılık yapıldığına yönelik iddialarda bulunması olayıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Olayın bir başka perspektiften anlatımı, süreci bizzat yaşadığını söyleyen Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis hekimlerinden Şebnem Benar’dan geldi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımına “Sayın Erhan Arıklı, sizi kınıyorum. Neden mi?” diyerek başlayan Benar, o gece hastanede bulunduğunu ve vizite katıldığını belirterek şöyle devam etti:

“Her şeyi kendi gözlerimle gördüm, kendi kulaklarımla işittim. Olaylar hiç de sizin anlattığınız gibi olmadı, aksine aşağıda yazdığım gibi oldu. Bertan Bey geldi. Sağ akciğerde pnömoni tanısı aldı ve hastaneye yatması gerektiği söylendi. Herkes Bertan Bey için özel odada tek başına kalabileceği bir yer ayarlanması için aranmaya başladı. Bu arada hastane dolu ve dışarıda pek çok insan Covid-19 tanısı almış olduğu halde hastaneye yatırılıp, tetkik yapılıp tedavisi başlanamayıp, evinde bunun için sıra bekliyordu…”

Bu sırada, Pandemi Merkezi’ndeki sağlık çalışanlarının hiç uyumadan, hastaların hızla yatırılıp tetkiklerini yaparak tedavilerine başlayabilmek ve karantinalarına otellerde devam edebilecek hastaları otellere gönderip yeni hastalar yatırabilmek için çalışmaya devam ettiğini ifade eden Benar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Neden mi? Çünkü geç kalınmış her hasta ilerlemiş olabilirdi ve yoğun bakımda yatması gerekebilirdi. Yani kısacası halkı için, insan hayatı için mücadele ediyordu…”

Zaroğlu için çözüm olarak, enfeksiyon servisinde iki kişilik olan ancak yataklarından biri bulunmayan odayı ayarladıklarını ve Zaroğlu’nu yatırmaya karar verdiklerini belirten Benar, şöyle devam etti:

“Vizit bittikten sonra boş olan hasta yataklarına evlerinde tetkik için sıra bekleyen hastaların yatışı yapıldı ve ambulanslara bu hastaların evlerinden alınmaları için talimat verildi. Sonra ansızın içeriden bir haber geldi. Bertan Bey Nöroloji Servisinden ayrılıp Enfeksiyon Servisine geçmekten vazgeçmiş.”

Zaroğlu’nun, Enfeksiyon Servisi’ne geçmek istememe sebebinin, “Nöroloji Servisi’nde bir tanıdığının olması” olduğunu iddia eden Benar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Tabii bu arada ambulanslar hastaları getirdi ve bir hasta, Bertan Bey’in yanına yerleştirildi. Ama Bertan Bey inatla hem diğer servise yatak olmadığı için mecburi tek kişilik odaya gitmemekte hem de kaldığı odadaki boş yatağı, Vekili olduğunu iddia ettiği halkından biriyle paylaşmamakta ısrar etti.”

Benar, tepki dolu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ne bekleniyordu ki? Benim nöbette olan arkadaşımdan hastanın yanına gidip, ettiği Hipokrat Yemini’ne ihanet edip, ‘kusura bakmayın yanınızda kalan kişi Milletvekili ve tek başına kalmakta ısrarcı, dünya kadar torpil kullandı, o yüzden sizin tetkiklerinizi ve tedavinizi yapamayacağım, evinize geri dönüp sıranızı yeniden bekleyin’ demesini mi?”



“O GECE NÖBETTE OLAN ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM”

O gece nöbette olan arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirterek, “tüm baskılara rağmen ettikleri Hipokrat Yeminine uygun davranıp halkına sahip çıktıkları için” onları tebrik ettiğini ifade etti.

Benar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Milletvekili Zaroğlu’na seslenerek, “Vekili olduğunuzu iddia ettiğiniz halktan bir insanın yanınızda olmasına bile tahammül edemeyip, şahısların Anayasal hakkı olan tedavi ve yaşam hakkını ellerinden almaya çalıştığınız için sizleri kınıyorum” ifadelerine yer verdiği açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz sağlık çalışanları, sağlık sistemine yatırım yapılmasından ve halka daha iyi sağlık hizmeti verilmesinden başka sizden hiçbir şey beklemedik. Bu güne kadar gelmiş geçmiş hiçbir hükümet ve muhalefet sağlığa gerekli önemi vermedi. Ve bunun suçlusu şimdi biz miyiz? Sizi kınıyorum çünkü asılsız iftiralarınızla hem canını dişine takıp çalışan hem de canını halkı için kaybetmeyi bile göze alan sağlık çalışanlarının motivasyonunu kırmaya çalıştığınız ve vekili olduğunuzu iddia ettiğiniz halkın gözünü korkutup hastaneye olan güvenini sarsıp, sırf hastaneye yatmamak için vakaların gizlenmesine sebep olup halkın bu pandemi döneminde yegane sahip olduğu sağlık personeline olan güvenini ellerinden alıp umutsuzluğa ittiğiniz için. Siz şimdi torpilinizi kullanıp rahat ve lüks yerinizde halkın elinden aldıklarınızı düşünün. Sizi kınıyorum çünkü siz bizim hiçbir zaman yapmadığımız ırk, din, dil, uyruk ayırımını varmış gibi gösterip bunu siyasi çıkar için kullandığınız için. Efendi biz yıllarca acillerde hasta bakarken kim olduğunu dahi bilmediğimiz kendinde olmayan insanları kurtarmak için canımızı dişimize kattık.”



“SİZ İYİ NİYETLİ ÇÖZÜM ARAYAN BİR KİŞİ DEĞİL KAOS YARATAN KİŞİSİNİZ”

Paylaşımına bir de dip not ekleyen Benar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yatak çarşaflarının değişiminden doktor sorumlu değildir. Kontrolünü yapmak da ona düşmez. 10 dakika daha bekleseydi belki de temizlik personeli yetişmeye çalıştığı işleri bitirebilecekti. Siz iyi niyetli çözüm arayan bir kişi değil kaos yaratan kişisiniz.”



NE OLMUŞTU?

Anımsanacağı üzere YDP’li Vekil Zaroğlu, test sonucu pozitif çıktıktan sonra, önce hastanedeki Pandemi Merkezi’ne alınmış, bir başka hasta ile kaldığı odanın hijyenik olmadığına yönelik bir video paylaşmış ve ardından karantina oteline alınmıştı.

Bu süreçte bazı kaynaklar, Zaroğlu’nun hastaneden kaçma girişiminde bulunduğunu öne sürmüştü

Karantina otelinde olduğu sırada hastalığı kötüleşen Zaroğlu, yeniden Pandemi Merkezi’ne alınmış ve merkezdeki odada bulunan yatağın kullanılmış olduğunu gösteren bir video daha paylaşmıştı.

Yaşananlar üzerine Erhan Arıklı, sağlık çalışanları tarafından Zaroğlu’na karşı ‘bilerek’ kötü tutum sergilendiğini ve ırkçılık yapıldığını iddia etmişti.

