Zaroğlu, Türkiye'ye gönderildi

Kovid- 19 tedavisi gören ve hastanedeki ortamdan ve doktorlardan şikayet eden YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, Türkiye'ye nakledildi



Kovid- 19 teşhisi konulan ve bir süredir tedavi gören YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun tomografi sonuçları, ciğerlerinde ciddi tahribat olduğunu ortaya çıkardı. Bertan Zaroğlu, Türkiye'ye nakledildi ve tedavisine Ankara Şehir Hastanesi’nde devam edilecek.

Korona virüse yakalanan ve kaldığı otelde ateşi çıkıp öksürüğü artınca hastaneye kaldırılan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, hastanede yatması için gösterilen odaya isyan etti. Zaroğlu, tek kişilik odaya alınmadığını, kasti olarak çift kişilik odaya yatırıldığını ve odadaki yatağın da kirli olduğunu iddia edip, hastane odasından video çekti ve kamuoyu ile görüntüleri paylaştı.

Zaroğlu, "Hastanede bana gir dedikleri oda ve yatakta budur.. Çok yazık!" yorumunu yaptı. Zaroğlu, “Bana bilerek böyle yapıyorlar” diyerek hastane yönetimini suçladı. Zaroğlu’nun videoyu çekerken nefessiz kaldığı ve sık sık öksürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Zaroğlu'nun hastanedeki bu tavrı, kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Öte yandan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Milletvekili Zaroğlu’nun uygun koşullarda tedavisinin yapılmadığını ifade etti. Arıklı, Zaroğlu’nun “Normal bir hastaya uygulanan tedavi gibi değil, kötü bir muamele gösterildi” diyerek Zaroğlu’nun hastalığının kritik olmadığını da belirtti.

Arıklı, hastanenin olması gereken koşulların dışında olduğunu ve hastalara normal bir hasta gibi muamele yapılmadığını belirtti. Arıklı "O Milletvekili falan olmasa, sıradan bir hasta dahi olsa, kimseye bu muameleyi yapacak kadar alçalamazsınız. Sırf Zaroğlu'nu çıldırtmak, tahrik etmek için onu böyle bir odaya tıkmaya çalışıyor, itiraz edince de "Vekil olay çıkardı" diyorsunuz. Irkçılığınıza Hitler bile şapka çıkartırdı." şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Zaroğlu'nun tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

YDP Merkez Yürütme Kurulu, durumu ağırlaşan Bertan Zaroğlu’nun Türkiye’deki ailesinin de girişimleriyle Türkiye’ye aktarıldığını ve tedavisine Türkiye’de devam edileceğini açıkladı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Genel Başkanımızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, her zaman olduğu gibi birileri tarafından çarpıtılmış, sanki bütün sağlık çalışanlarına yönelik bir ifade imiş gibi sunulmuştur. Oysa Genel Başkanımız Sayın Zaroğlu’na bu muameleyi yapan birkaç kişiyi hedef almış ve onları suçlamıştır. Ne Genel Başkanımız ne de YDP, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın fedakârlığını inkâr edemez. Parti olarak onları saygı ile selamlıyor ve haklı mücadelelerinde onları destekliyoruz



