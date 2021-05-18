Zaroğlu önce istifa etti sonra erteledi

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu dün sabah “istifa edeceğim” diye açıklama yaptı ancak Meclis’e gelince geri adım attı. Başbakan Saner ile görüşen Zaroğlu Hükümet yetkilerinin ricası üzerine dün Meclis’e sunmaya hazırlandığı YDP’den istifasını geçici bir süre ile ertelediğini açıkladı



Zaroğlu: “YDP Yönetim Kurulu’nun suç örgütü gibi. Tecavüzden ve dolandırıcılıktan cezaevinde yatmış adamlar YDP Yönetim Kurulu üyesi”





Mecliste dün Başbakan Ersan Saner ile bir saat görüşen YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Hükümet yetkilerinin ricası üzerine dün Meclis’e sunmaya hazırlandığı YDP’den istifasını geçici bir süre ile ertelediğini açıkladı.

Meclis kürsüsünden konuşan Bertan Zaroğlu, Meclis’e yeni girmiş bir kişi olarak, Meclis’te uzun süre görev yapan milletvekillerinin birbirlerine nisap eleştirisi yapmasını hayretle izlediğini kaydetti.

“Sanki kendilerinin döneminde böyle şeyler olmamış gibi konuşmaları hayretle izliyorum” diyen Zaroğlu, Bertan Zaroğlu olarak hiçbir zaman bir beklenti ve talep içerisinde olmadığını, pazarlık yapmadığını söyledi.

Zaroğlu şöyle dedi:

“Keşke bana sorsaydınız. Bugün (dün) sabah saatlerinde gerekçelerimi de anlatarak YDP’den istifa etmek üzere Meclis’e gideceğimi açıkladım. Meclis’e geldiğimde Ad-hoc Komite’de adım olduğunu öğrendim, Hükümet yetkilileri de bugün (dün) istifa etmememi rica etti. Ben de istifamı bugün (dün) durduracağımı söyledim. Ad-hoc Komitesi kurulması gerekliliği, halkın bu kadar sıkıntı ile boğuşurken, kısır döngü içerisinde seçim tartışmaları ile de boğuşmaması nedeniyle kırmadım, bugünkü (dünkü) istifamı durduruyorum. Ama şahsımın YDP ile hiçbir ilgisi alakası kalmamıştır. İstifamı geçici süreliğine erteliyorum. Bu komitenin kurulması ile ülkenin seçim sorunu ile meşgul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum”.

SABAH NELER SÖYLEDİ?

Öte yandan Bertan Zaroğlu dünkü Meclis toplantısı öncesinde

ADA TV’deki “Günaydın Ada” canlı yayın programına konuk oldu.

Başkanlık yarışının ardından “baskı ile partiden gönderilmek istendiğini” iddia eden Bertan Zaroğlu, “Yapacak bir şeyim kalmadı, YDP’den istifa edeceğim. Ben bu partiden gitmiyorum, gönderiliyorum, bu kadar çirkinlikler arasında zaten kalamam” dedi. Zaroğlu, başka bir partiye gitmeyeceğini de dile getirdi.

Zaroğlu, YDP’nin Yönetim Kurulu’nun ‘suç örgütü gibi’ olduğunu da iddia etti, “Tecavüzden cezaevinde yatmış adam Yönetim Kurulu üyesi, dolandırıcılıktan yatmış adam Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor” diye konuştu.

Parti kurultayında topladığı % 48’lik oy oranını işaret eden Zaroğlu, “Bu günden sonra susmayacağım, bana oy veren ve hainlikle suçlanan % 48 oyların hakkını yedirmeyeceğim.” yorumunda bulundu.

Zaroğlu, Erhan Arıklı’nın Lefkoşa Milletvekili adayı olabilmek için kendisini partiden istifaya sürüklediğini iddia etti. Zaroğlu, “Erhan Beyin ailesi tarafından bize çok küfür edildi, çok hakaret edildi, kızı bizi hainlikle suçladı. Erhan bey bizi ajanlıkla suçladı. Özür dileselerdi yine de belki yolumuza devam ederdik ama bu özür beklentimiz bile çok lakayt cevaplarla yanıtlandı.” şeklinde konuştu.

