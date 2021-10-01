banner583
Kadıköy'de kabus gibi gece
Kadıköy'de kabus gibi gece
21 0
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
41 0
 
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
35 0
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
Tünel Yolu’nda son drag heyecanı
12 0
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu
1.8B 0
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
211 0
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
13 0
banner661

Zaroğlu, nisaba destek vermeyecek

banner476

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, nisaba destek vermeyeceğini açıkladı

banner714
Zaroğlu, nisaba destek vermeyecek
 
 
Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, bir vekil olarak sorumluluğunun bilincinde olduğunu, bu yüzden nisaba destek vermeyeceğini söyledi.
“Bir milletvekilinin görevi Meclis’te nisabı sağlamaktır ancak bir Milletvekilinin yine görevi; halkın menfaatini korumaktır” diyen Zaroğlu, sorumluluk bilinciyle davranacağını ve en büyük sorumluluğunun da halkı derin bir çukura atan UBP-DP-YDP hükümetinin gitmesini sağlamak olacağını belirtti. 
4 Ekim’deki Meclis açılımına destek vermeyeceğini belirten Zaroğlu; “bu hükümet; yolsuzlukla, şaibelerle anılıyor, halkın cebine el uzatıyor. Ben bu kirin içerisinde bulunmam. Halkı da bu kirden arındırmak bir vekil olarak görevimdir. Halka zarar veren bir oluşuma destek vermeyecek, sorumluluğumu yerine getirecek ve halkı içine düştüğünü karanlık çukura bir kibrit çakacağım” dedi.
Seçim barajının yükseltilmesi konusundaki açıklamalarının; “Millet Partisi ittifak mı istiyor?” sorularına sebebiyet vermemesi için konuya açıklık getiren Zaroğlu: “Bu konuyu 2 yıldır gündeme getiriyorum. Baraj yükselsin, ittifak yolu açılsın diyorum. Millet Partisi’nin baraj problemi yok. 2012 kişi ile istifa etmiş bir vekilim ve Millet Partisi’ne katılımlarda tüm kamuoyunun gözü önünde yaşanıyor. Henüz resmi bir araştırmamız yok ama elimizde somut veriler var; açıklamalarımızı buna istinaden yapıyoruz” dedi.
Millet Partisi’nin bir kar topu olarak yola çıktığını ve ülke siyasetine çığ gibi düşeceğini belirten Zaroğlu; partiye yönelik katılımlardan oldukça memnun olduğunu ifade etti. 
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.