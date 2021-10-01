Zaroğlu, nisaba destek vermeyecek

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, nisaba destek vermeyeceğini açıkladı





Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, bir vekil olarak sorumluluğunun bilincinde olduğunu, bu yüzden nisaba destek vermeyeceğini söyledi.

“Bir milletvekilinin görevi Meclis’te nisabı sağlamaktır ancak bir Milletvekilinin yine görevi; halkın menfaatini korumaktır” diyen Zaroğlu, sorumluluk bilinciyle davranacağını ve en büyük sorumluluğunun da halkı derin bir çukura atan UBP-DP-YDP hükümetinin gitmesini sağlamak olacağını belirtti.

4 Ekim’deki Meclis açılımına destek vermeyeceğini belirten Zaroğlu; “bu hükümet; yolsuzlukla, şaibelerle anılıyor, halkın cebine el uzatıyor. Ben bu kirin içerisinde bulunmam. Halkı da bu kirden arındırmak bir vekil olarak görevimdir. Halka zarar veren bir oluşuma destek vermeyecek, sorumluluğumu yerine getirecek ve halkı içine düştüğünü karanlık çukura bir kibrit çakacağım” dedi.

Seçim barajının yükseltilmesi konusundaki açıklamalarının; “Millet Partisi ittifak mı istiyor?” sorularına sebebiyet vermemesi için konuya açıklık getiren Zaroğlu: “Bu konuyu 2 yıldır gündeme getiriyorum. Baraj yükselsin, ittifak yolu açılsın diyorum. Millet Partisi’nin baraj problemi yok. 2012 kişi ile istifa etmiş bir vekilim ve Millet Partisi’ne katılımlarda tüm kamuoyunun gözü önünde yaşanıyor. Henüz resmi bir araştırmamız yok ama elimizde somut veriler var; açıklamalarımızı buna istinaden yapıyoruz” dedi.

Millet Partisi’nin bir kar topu olarak yola çıktığını ve ülke siyasetine çığ gibi düşeceğini belirten Zaroğlu; partiye yönelik katılımlardan oldukça memnun olduğunu ifade etti.



