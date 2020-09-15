Zaroğlu'na yoğunlaştırılmış tedavi uygulanıyor

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, sağlık durumunun iyi olduğunu; koronavirüs teşhisiyle Ankara’da tedavisi süren Lefkoşa milletvekili Bertan Zaroğlu’na ise yoğunlaştırılmış tedavi uygulandığını açıkladı.

Arıklı, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, kendisinin ve Zaroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tedavisinin devamı için Ankara’da Şehir Hastanesi’ne giden Bertan Zaroğlu’nun 10 günlük bir yoğunlaştırılmış tedavi sürecine alındığını açıklayan Arıklı, “Yoğun bakımda değil ama yoğunlaştırılmış tedavi görüyor. Virüs akciğerlerine girmiş, akciğerleri de zayıf… Yoğunlaştırılmış tedavisi 10 gün kadar sürecek. Kendisiyle her gün kısa süreli telefon görüşmesi yapıyorum” dedi.

Arıklı, Ankara Şehir Hastanesi’nin Zaroğlu’nun tedavisi için daha uygun olacağı düşünüldüğü için buraya gönderildiğini söyledi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, kendi sağlık durumunun ise iyi olduğunu, bugün karantina otelindeki üçüncü günü doldurduğunu, herhangi bir semptom göstermediğini bildirdi. Arıklı, eşinin testinin negatif çıktığını, ailede başka sağlık sorunu yaşayan birey bulunmadığını ekledi.