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Zararımızı kim karşılayacak?

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Meyhaneciler ayağa kalktı! Meyhanelerin kapatılması kararına Restorancılar Birliği sert tepki gösterdi, kararın geri alınmasını istedi

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Zararımızı kim karşılayacak?
 
 
Restorancılar Birliği, bugünden itibaren kapatılma kararlarına tepki gösterdi. Meyhanelerin bu hafta için stoklarını yapıp malzemelerini aldığını, rezervasyonların da yapıldığını belirten birlik, “Zararımızı kim karşılayacak?” diye sordu.
Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararla meyhanelerin kapatılmasına Restorancılar Birliği sert tepki gösterdi.
Kısa sürede bir araya gelen meyhane işletmecileri basın toplantısı düzenledi. Meyhanecilerin de örgütlü olduğu Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, alınan kararın adaletsizlik olduğunu belirtti.
Akşamcı meyhanesindeki basın toplantısında konuşan Kayım, “Tüm üyelerimiz kurallara uyuyor, uymayan varsa da ilgili makamlar kontrol edilsin, cezalarını versin. Bir çok arkadaşımız mal alımı yapmıştır, rezervasyonlar vardır. Bu karar iflasları  getirecektir ve kesinlikle gözden geçirilmelidir. Kurallara uymayan varsa cezalandırılsın. Kapatmayı kesinlikle kabul etmiyoruz ve ne gerekiyorsa yapacağız” dedi
Basın toplantısında konuşan Mağdurlar Meyhanesi Direktörü Nidai Saliş de alınan kararın gözden geçirilmesini istedi. Tüm meyhanelerin yeni yıl için organizasyonlar yaptığını anlatan Saliş, kapatma kararının uygulanması durumunda evlerine ekmek götüremeyeceklerini söyledi.
Bizim Meyhane Direktörü Emirali Tatlıdil de konuşmasında “Küçük ölçekli meyhaneleriz biz. Cumartesi gününe kadarki tüm alış verişler yapıldı.. Ne yapacağız biz bu hazırlıkları… Çöpe mi atalım? Geçen sefer 70 gün çalışmadık, tüm ürünleri attık. Kararlar alınırken bunlara dikkat edilmeli.” Diye konuştu  
 
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