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Zararımız kimin umurunda?

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Ülkemizin başarılı sanatçısı ve bar işletmecisi Arda Gündüz, eğlence sektörünün pandemi nedeniyle kapalı olmasına isyan etti, Hükümete seslendi: “Hayatlarımıza yazık, psikolojimiz bozuldu, zararımız kimin umurunda”

Zararımız kimin umurunda?
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Ülkemizin başarılı sanatçısı ve işletmecisi Arda Gündüz, eğlence sektörünün pandemi nedeniyle kapalı olmasına isyan etti.  Hükümete seslenen Gündüz, ‘Hayatlarımıza yazık, psikolojimiz bozuldu, zararımız kimin umurunda’ diye sordu.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan sanatçı Arda Gündüz, işletmelerin açık olması ve denetlenmesi gerektiğini savunarak, “Eğer devletsen denetleme mekanizman olacak. Denetleme mekanizman yoksa neden kapatıyorsun? Kapattıysan da bugüne kadar ‘çaldığın’ vergiler üzerinden hesap kitap yapıp ödeme yapacaksın” dedi.
İşletmelerin ve eğlence sektörü çalışanlarının ne ekonomik ne de psikolojik yönden dayanma gücü kalmadığına dikkat çeken Gündüz, “Kaybettiğimiz zararı toparlamak çok zor olacak. Emin ki umurunuz da bile değil, değil mi? Kıbrıs Küçük, sizin kadar küçücük sayın devlet küçükleri. Elbette bir yerler de karşılaşırız. Gerek oy dilenirken, gerek yalanlarını atıp tutarken denk geleceğiz. Bu ıstırabımızın 1000 mislini, 10 bin mislini çekmesini dilerim.
 
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