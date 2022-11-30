“Zarar oluşursa yine çözüm buluruz”

Maliye Bakanı Şan, Kıb-Tek konusunda kasım aralık ayında oluşacak zararla ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Bir zarar oluşursa yine bir çözüm buluruz, borcu üstleniriz” dedi







Meclis Genel Kurulu’nda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA'ya olan borçlarının devlet borcu olmasına ilişkin yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

İlk sözü alan CTP milletvekili Devrim Barçın, "Bu yasa kamu kaynaklarının, asgari ücretlinin ödediği verginin bile AKSA’ya nasıl peşkeş çektiğinin kanıtıdır” dedi.

Barçın, tasarının genel gerekçesinde, AKSA’ya olan borcun kamulaştırıldığını çünkü zam yapılmadığı için kurumun zarara uğratıldığının yer aldığını kendilerinin bunun uyarısını önceden yaptıklarını ancak Kıb-Tek’in batırılması uğruna fiyat düzenlemesi yapılmadığını söyledi.

“Sizin gibi yetkililer için AKSA dua ediyor” diyen Barçın, bu yasanın başlığının “Kıb-Tek’in borçlarının kamulaştırılması” olması gerektiğini savundu.

Barçın, AKSA'ya ödemelerin zamanında yapılması ve faiz ödenmemesinin yetkililerin elinde olduğunu hatırlatarak, “Böyle bir peşkeş yok” dedi.

Kurumun şu anda 1 milyar 850 bin TL borcu varken sadece AKSA'ya olan borcunun kamulaştırıldığına işaret eden Barçın, piyasadaki diğer alacaklıların enayi yerine konduğunu, AKSA’ya da borcun tamamı ödenmeyerek faizin işlenmesine devam edildiğini söyledi.

ŞAHİNER: “TC’DEN GELECEK KREDİNİN YARISI AKSA’YA GİDECEK”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, KIBTEK’le ilgili atılan adımları ve burada yapılanları eleştirerek, akaryakıt taşınmasından kaynaklanan borçların bilinçli yapıldığını ve sonrasında fazladan ödenen bedellerle elektrik satın almak zorunda kalındığını kaydetti.

Şahiner, bütçe görüşmeleri bile başlamadan genel kurulda bu tasarıyı görüşmelerinin sebebini anlayamadığını belirterek, TC’den gelecek kredinin yarısının AKSA’ya gideceğini söyledi..

ŞAN: “BİR ZARAR OLUŞURSA YİNE BİR ÇÖZÜM BULURUZ, BORCU ÜSTLENİRİZ”

Eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, 600 milyon TL’yi üstlenecek olmalarının önceden yapılan yazışmalar sonucu olduğunu belirterek, 6. maddedeki mahsuplaşma işleminin bu tasarının ana maddesi olduğunu söyledi.

Devletin tek ve bütün olduğunu dile getiren Şan, Kıb-Tek’in de Maliye Bakanlığı’nın da devletin malı olduğunu vurguladı.

Şan, konuşanlardan birinin yasanın aceleyle getirildiğini, diğerinin de niye oyalandıklarını sorguladığını belirterek, ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.

TPİC ve AKSA’ya olan borcun halkın ve devletin borcu olduğunu dile getiren Şan, bu borcun nereden çıktığının bu denli tartışmalara sebep olmasını gereksiz gördüğünü söyledi.

Şan, kasım aralık ayında oluşacak zararla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak “Bir zarar oluşursa yine bir çözüm buluruz, borcu üstleniriz” dedi.



