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Zarar çok büyük

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Hortumun vurduğu Ozanköy ve Çatalköy’de hasar tespit çalışmaları yapılıyor, yaralar sarılmaya çalışılıyor

Zarar çok büyük
Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne bölgesinde önceki günden beri doğal afetten dolayı birçok yerleşim birimi ve tesisten hasarla oluştuğunu, dün itibarıyla bu bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ozanköy ve diğer muhtelif yerlerde bazı elektrik direklerinin devrildiğini de söyleyen Güneş, elektrik alamayan bölge kalmadığını fakat enerjinin geçici ve aktarma yapılarak sağlandığını belirtti.

Yıkılan ağaçların Orman Dairesi personeli çalışmalarıyla temizlendiğini belirten Güneş, Kaymakamlığın vatandaşlardan müracaat alımına Pazartesinden itibaren başlayacağını kaydetti.

Girne bölgesinin toparlanmaya çalışırken halk içinde bir tedirginlik gözlemlendiğini ifade eden Güneş, zarar-ziyan hakkında Pazartesi gününden itibaren vatandaşların Kaymakamlığa diledikleri takdirde fotoğraf da ekleyerek dilekçe yapabileceğini, Planlama ve İnşaat Dairesinin öncelikleri belirleyip gerekli çalışmaları yaparak peyderpey bu zararları gidereceğini sözlerine ekledi.
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