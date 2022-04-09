“Zamların geri çekilmesi, Kıb-Tek’in batmasını hızlandıracak”



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “Oynanan oyunun açık olduğunu” söyleyerek, “elektrik fiyatlarındaki zamların geri çekilmesinin kurumun batmasını hızlandıracağını, çünkü hükümetin üzerine düşen görevi yerine getirmediğini” öne sürdü.

Elcil, hükümetin iyi niyetli davranmamakla suçlayarak, “İyi niyetli olsalardı, elektrik fiyatları üzerinden maliyenin aldığı katma değer vergisini sıfırlarlardı” dedi ve esas niyetin özelleştirmek olduğunu, dün yapılan görüşmede “Karadeniz Elektrik” isimli şirketten bahsedildiğini öne sürdü.

“Biz sendikalar olarak EL-SEN’i yalnız bırakmayacağız. Bu mücadele, EL-SEN’in yalnız yürüteceği bir mücadele değildir. Öğretmeni de eyleme gidecektir, memuru da, EL-SEN’in onurlu çalışanları da” diyen Elcil, dünden itibaren kendi eylemlerinin de başladığını bildirdi.

