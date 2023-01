Zamlar yağmur gibi yağıyor

Ulaşım ücretlerine %40 zam gelirken, et de %14 civarında zamlandı. Sırada benzin, tüp, süt var

Asgari ücrete yapılan artış (11 bin 800 TL oldu) daha çalışanın eline geçmeden zam yağmuru başladı.

Vatandaş önceki gün gözünü ulaşım ücretlerine yapılan %40 zamla açarken, gün içinde et fiyatlarına gelen yaklaşık %14’lük zamla şok yaşadı.

İstatistik Kurumu’nun yılın son enflasyon rakamını açıklamasıyla kamudan maaş çekenlerin de %37.75 oranında artış alacağı belli oldu.

Bunu bekleyen uyanıklar ise zam yağmuru için düğmeye bastı.

Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’nun tüm harç ve pullara zam yapması beklenirken, akaryakıt, tüp gaz ve sütüm de fiyatının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ET FİYATLARI ZAMLANDI…

Ülkemizde, üretici de tüketici de geçim sıkıntısına düşmüşken et yiyemez hale gelen vatandaşa bir kötü haber daha geldi.

Geride bıraktığımız yıl denetimsizlik yüzünden artan fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşın alım gücü yerle bir olurken, peşi sıra yapılan zamlar nedeniyle et yiyemez duruma geldi.

75 TL olan canlı kuzunun kilo fiyatı 85 TL, 80 TL olan tosunun kilo fiyatı 90 TL’ye yükseldi. Canlı hayvan fiyatlarına gelen 10 TL’lik zammın et fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

TOPLU TAŞIMAYA %40 ZAM GELDİ…

Asgari ücrete gelen zammın hemen ardından ilk artış gelen sektörlerden biri toplu taşımacılık oldu.

Özellikle Girne’de daha yüksek oranlı olarak kullanılan toplu taşımada indi-bindi 29 liraya çıktı.

Arabası olmayanların ve belirli bir maddi geliri bulunmayan öğrencilerin en çok kullandığı toplu taşıma araçlarına artık binmek daha pahalı.

Fiyatların bazıları şöyle: Lefkoşa-Gazimağusa arası gidiş-dönüş 120,

Girne-Lefkoşa arası gidiş-dönüş 100,

Lefke-Lefkoşa arası gidiş-dönüş 110 lira.

Lefkoşa şehir içi ulaşımı 20 lira olurken, Girne bölgesinde 39 liraya kadar çıkıyor.