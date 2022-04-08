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“Zamdan indirim yalan oldu”

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“Zamdan indirim yalan oldu”

 
Halkın Partisi Başkanı ve Milletvekili Kudret Özersay, elektrikte indirim yapılacağı yönündeki açıklamayı değerlendirdi, eleştirilerde bulundu.
Özersay'ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
"Maliye Bakanı elektrikte Başbakan'ın açıkladığı zamdan indirimin gerçekleşebilmesi için 180 milyon bir kaynak bulmak gerek diyor. Yani 180 milyon bulamazsak bu zamdan indirimi yapmayacağız diyor. Yani Başbakan istedi bir çalışma yaptık ama hayata geçiremeyebiliriz demeye getiriyor. Özetle başka şeyler gibi belli ki zamdan indirim de yalan oldu..."
 
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