banner480
banner69
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
16 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
40 0
 
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
410 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
19 0
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
34 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
26 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
34 0
banner529

Zamansız veda

banner476

Lefkoşa'nın sevilen gençlerinden 35 yaşındaki Çağlar Abohorlu yaşamını yitirdi

Zamansız veda
 
 
 
 
 
 
Lefkoşa'nın tanınmış gençlerinden 35 yaşındaki Çağlar Abohorlu önceki gece yaşamını yitirdi.
Bir süredir tedavi gören Çağlar Abohorlu için kısa süre önce acil kan arayışları için çağrı yapılmıştı.
Çağlar Abohorlu, İnşaat Müteahhitleri Birliği eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi içinde birçok görevde bulunan merhum Şevket Abohorlu’nun oğluydu.
35 yaşında hayata gözlerini yuman Abohorlu, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu.
Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Çağlar Abohorlu, önceki akşam saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.