Zamansız veda

Lefkoşa'nın sevilen gençlerinden 35 yaşındaki Çağlar Abohorlu yaşamını yitirdi













Lefkoşa'nın tanınmış gençlerinden 35 yaşındaki Çağlar Abohorlu önceki gece yaşamını yitirdi.

Bir süredir tedavi gören Çağlar Abohorlu için kısa süre önce acil kan arayışları için çağrı yapılmıştı.

Çağlar Abohorlu, İnşaat Müteahhitleri Birliği eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi içinde birçok görevde bulunan merhum Şevket Abohorlu’nun oğluydu.

35 yaşında hayata gözlerini yuman Abohorlu, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu.

Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Çağlar Abohorlu, önceki akşam saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.



