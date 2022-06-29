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“Zamanı hoyratça kullandık”

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Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Zamanı hoyratça kullandık. Verimli bir dönem geçiremedik” dedi

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“Zamanı hoyratça kullandık”
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin bir koalisyon hükümeti olduğunu kaydederek, “herkes yaptıkları ve yapamadıklarından sorumludur. Halka da aynı derecede hesap vermek zorundadır” dedi.
Arıklı, BRT’de gündemi değerlendirdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaz tatili boyunca olağanüstü toplanarak, kaybedilen vakti gidermeye çalışacaklarını ifade eden Arıklı, “Zamanı hoyratça kullandık. Verimli bir dönem geçiremedik, bunu telafi etmek elzemdir” dedi.
Arıklı, yerel seçimler konusunda yaptığı açıklamada, Ad-hoc komitenin gerekli kararı üreteceğini, 1-2 hafta içinde belediye sayısının da belli olacağını ve 27 Kasım’da seçimin yapılacağını kaydetti.
 
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