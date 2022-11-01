



UBP Milletvekili Sunat Atun, TPIC'le yapılacak yakıt sözleşmesiyle ilgili açıklamada bulundu, 'zaman beni bir kez daha haklı çıkardı' dedi.

Sunat Atun'un açıklaması şöyle:

Sn. Başbakan Ünal Üstel, bugün (dün) mecliste KIBTEK’in akaryakıt alımlarının TPIC’den yapılacağını açıkladı.

Böylece bir kez daha haklı çıkmış oldum. Demekki vizyonumuz ve çözüm önerilerimiz, uygulamamız doğruymuş.

Hatırlanacağı üzere TPIC’den devletten devlete yöntemi ile alım yapılması yönünde bir tedarik politikası benimsemiş, gerekli bakanlar kurulu kararını almış, Anavatan Enerji Bakanlığı ile çalışmalara başlamış ve bunu da Devletimizin en yetkili kişilerine bildirmiştim.

Ne olmuştu? O dönemin yüklenicisi son gemiyi Rusya savaşı nedeniyle getirememiş, biz de TPIC’den tedariki ivediyen yapmalarını talep etmiştik. TPIC’in 15,000 tonluk ilk sevkiyat bağlantısı hazırlanmış, gelene kadar olan sürede TC Enerji Bakanı Sn. Dönmez acil durum için 40 kara tankeriyle elde hemen yüklemeye hazır %3 kükürt oranlı ürünü sevketmeye hazır olduklarını bize bildirmişti. Benim de gündeme taşıdığım bu öneri reddedilmiş sonuçta ülke elektriksiz kalmıştı.

Ardından halkımızın iyi bildiği gelişmeler yaşandı. Sn. Başbakanla çalışma ortamımız yitirilmiş ve halkımıza büyük hizmetler verebileceğim görevimden istifa etmek durumunda kalmıştım. Ancak zaman doğruyu meydana çıkardı. İlahi adalet gerçeklere işaret etmektedir.

Rahmetli Anneciğimin öğüdü benim yaşam esasısımdır: “Doğru duvar yıkılmaz, doğrudan ayrılma seni kimse yıkamaz”.

Hayırlı olsun. Doğruluk ve dürüstlükle halkımıza hizmet yolunda yürümeye devam edeceğim.

