Zam şampiyonu ilaç oldu

Aralık ayı enflasyonu yüzde 4,50, yıllık enflasyon ise yüzde 94,51 olarak açıklandı. Aralık’ta en yüksek fiyat artışı gösteren ilk mal; yüzde 104.57 ile sindirim sistemi ilaçları oldu

İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunu yüzde 4,50 olarak açıkladı. Buna göre 2022’nin Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 94,51 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon 6 ayın ardından yüzde 100'ün altına indi. Aynı zamanda bu son 7 ayın en düşüğü oldu.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 98.12 olarak açıklanmış ardından hazirandan aralık ayında kadar geçen 6 aylık sürede yüzde 100'ün üzerinde seyretmişti. Bu dönemde en yüksek enflasyon yüzde 120.72 ile ekim ayında görülmüştü. Bu, enflasyon oranının yüzde 140.5 olduğu Nisan 1995'ten bu yana görülen en yüksek oran olmuştu.

Kasım ayı enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 114.35 olarak açıklanmıştı.

İstatistik Kurumu'ndan dün yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,18 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 12,21; sağlık ana grubunda yüzde 10,59; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 8,96; eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 7,76; çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 4,72; gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 4,22; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2,82; eğitim ana grubunda yüzde 0,71; haberleşme ana grubunda yüzde 0,53 artış; ulaştırma ana grubunda yüzde 4,65; alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,08 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 540 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 56 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Aralıkta en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %104.57 sindirim sistemi ilaçları, %92.73 enginar ve %59.84 ile ceket karışım kumaş (kadın İçin) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %37.61 brokoli, %37.47 roka ve %36.29 ile çiçek lahanası oldu.

