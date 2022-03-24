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Zam geldi, kriz bitti

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Ülkeyi esir alan akaryakıt krizi gelen zammın ardından mutlu sonla bitti. İki akaryakıt ithalatçısı K-PET ve ALPET’in yürürlüğe giren akaryakıt zammı sonrası istasyonlara yakıt vermeye başladı

Zam geldi, kriz bitti

 
Akaryakıta gelen zammın ardından akaryakıt tedarikinde sorun kalmadığı bildirildi.
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, iki akaryakıt ithalatçısı Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) ve ALPET’in dün yürürlüğe giren akaryakıt zammı sonrası istasyonlara yakıt vermeye başladığını duyurdu.
Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, tedarikçi firmaların akaryakıt vermeye başladığını belirterek, “Birçok istasyonda akaryakıt temin edildi, sıkıntı kalmadı” dedi.
Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) Genel Müdürü Malik İşimtekin’in “Akaryakıt sorunu olumsuz hava koşullarından kaynaklandı” açıklamasını sorduğumuz Çağdal, bunun hiç inandırıcı olmadığı görüşünü paylaştı.
Çağdal, “Tedarikçiler her zam beklentisinde kapıya kilit vuruyor, yakıt vermiyor, hava şartları açıklaması hiç inandırıcı değil.”  yorumunda bulundu.
Önceki gün bazı istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuş ve bazıları da ellerindeki yakıtın tükendiğini belirterek kapanmıştı.
Gece yarısından sonra uygulamaya giren zamlı fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.82 TL, Euro dizelin litresi 20.88 TL ve gazyağının litresi de 20.12 TL oldu.
Kurşunsuz benzinlerin litresine 1.24 TL, Euro dizele 2.81, gazyağına 3.1 TL artış yapılmış oldu.
16 Mart’ta yapılan indirimle 95 oktan benzin 17.33, 98 oktan kurşunsuz benzin 17.58, Euro dizel 18.07 ve gazyağı da 17.02 TL’den satılıyordu.
Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) Genel Müdürü Malik İşimtekin, önceki gün yaptığı açıklamada akaryakıt sorununun olumsuz hava koşullarından kaynaklandığını, ülkeye yakıt taşıyan gemilerden birinin fırtına nedeniyle 5 gün geciktiğini söylemişti. 
 
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