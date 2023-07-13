Zam bombardımanı sürüyor

Ekmek, su ve yumurtadan sonra şeker, meyve suyu ve dondurma da zamlandı. Bir buçuk kilo şekerin fiyatı 40 TL’den 50 TL’ye çıktı. 1 litre meyve suyunun fiyatı 33 TL’den 42 TL’ye çıkarıldı. Frosty dondurma ise 10 TL zamlanarak 65 TL’den 75 TL’ye yükseldi



Elektrik ve bir ayda dört kez zamlanan akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, piyasayı da olumsuz etkiledi.

Geçen hafta ekmeğin fiyatının yüzde 25 artmasının ardından şimdi de damacana suyun fiyatı ortalama yüzde 20, şekerin fiyatı yüzde 25, yumurtanın fiyatı yüzde 11 zamlandı.

Koop meyve suyu ile Frosty dondurmanın fiyatı da artırıldı.

ŞEKERE OKKALI ZAM



Geçen günlerde 7,50 TL’den satılan somon ekmek 2,50 TL’lik zamla 10 TL olurken; bir zam da şekere yapıldı ve 1 buçuk kilo şekerin fiyatı 40 TL’den 50 TL’ye çıktı.

DAMACANA SU 30-35 TL

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra yaşamsal kaynaklardan biri olan içme suyu da zamdan nasibini aldı.

İçme suyunun KDV’si sıfırlandığı halde, 2 gün öncesine kadar 25 TL’ye satılan 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı, 30-35 TL oldu. Bayi, market ve markaya göre fiyat değişiklik gösteriyor.

0.5 litrelik suyun birim fiyatı 3 TL’den 4 TL’ye, 24’lü kasa fiyatı ise 65 TL’den 75 TL’ye çıktı.

Su firmaları zamların nakliye fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olduğunu belirtti.

6’LI YUMURTA 22,50 TL

Temel gıda ürünlerinden biri olan yumurtanın fiyatı da arttı. Bazı yumurta üreticileri fiyatlarını 4,07 TL’den 4,50 TL’ye çıkardı. Diğer üreticiler de fiyat artışını değerlendiriyor.

Öte yandan zamdan önce 18,40 TL’den alınan 6’lı yumurtanın fiyatı 22,50 TL olurken, 30’lu yumurtanın fiyatı 122,25 TL’den, 134,50 TL’ye çıktı.

MEYVE SUYU VE DONDURMAYA DA ZAM

Öte yandan Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. de bazı ürünlerine önceki gün itibariyle zam yaptı.

Buna göre 200 ml Koop meyve suları 8,5 TL’den 10 TL’ye yükselirken, 1 litre meyve suyunun fiyatı 33 TL’den 42 TL’ye çıkarıldı.

Bir zam da kooperatifin ürettiği dondurmaya yapıldı. Frosty dondurma (1000 ml) 10 TL zamlanarak 65 TL’den 75 TL’ye yükseldi.

Yeni asgari ücret dün belirlendi ama bu artış da ardı ardına gelen zam larla birlikte şimdiden eridi gitti.Elektrik ve bir ayda dört kez zamlanan akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, piyasayı da olumsuz etkiledi.Geçen hafta ekmeğin fiyatının yüzde 25 artmasının ardından şimdi de damacana suyun fiyatı ortalama yüzde 20, şekerin fiyatı yüzde 25, yumurtanın fiyatı yüzde 11 zamlandı.Koop meyve suyu ile Frosty dondurmanın fiyatı da artırıldı. Elektrik zam mı, akaryakıt zammı, artan kira bedelleri derken vatandaşın içinde bulunduğu çıkmaz da büyüyor.Geçen günlerde 7,50 TL’den satılan somon ekmek 2,50 TL’lik zamla 10 TL olurken; bir zam da şekere yapıldı ve 1 buçuk kilo şekerin fiyatı 40 TL’den 50 TL’ye çıktı.Temel gıda ürünlerinin yanı sıra yaşamsal kaynaklardan biri olan içme suyu da zamdan nasibini aldı.İçme suyunun KDV’si sıfırlandığı halde, 2 gün öncesine kadar 25 TL’ye satılan 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı, 30-35 TL oldu. Bayi, market ve markaya göre fiyat değişiklik gösteriyor.0.5 litrelik suyun birim fiyatı 3 TL’den 4 TL’ye, 24’lü kasa fiyatı ise 65 TL’den 75 TL’ye çıktı.Su firmaları zamların nakliye fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olduğunu belirtti.Temel gıda ürünlerinden biri olan yumurtanın fiyatı da arttı. Bazı yumurta üreticileri fiyatlarını 4,07 TL’den 4,50 TL’ye çıkardı. Diğer üreticiler de fiyat artışını değerlendiriyor.Öte yandan zamdan önce 18,40 TL’den alınan 6’lı yumurtanın fiyatı 22,50 TL olurken, 30’lu yumurtanın fiyatı 122,25 TL’den, 134,50 TL’ye çıktı.Öte yandan Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. de bazı ürünlerine önceki gün itibariyle zam yaptı.Buna göre 200 ml Koop meyve suları 8,5 TL’den 10 TL’ye yükselirken, 1 litre meyve suyunun fiyatı 33 TL’den 42 TL’ye çıkarıldı.Bir zam da kooperatifin ürettiği dondurmaya yapıldı. Frosty dondurma (1000 ml) 10 TL zamlanarak 65 TL’den 75 TL’ye yükseldi.