"Zaferimizin yaklaşmakta olduğunu görüyoruz”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de her bölgede, kendisine yönelik açık desteğin artmakta olduğuna işaret ederek, gördükleri ilgi ve destek sayesinde, her geçen gün zaferin yaklaşmakta olduğunu vurguladı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa İlçe Başkanlığı’nın Serdarlı’da düzenlediği etkinlikte partililer ve bölge halkıyla bir araya geldi.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, bölgenin büyük desteği ve takdiri ile yeniden İlçe Başkanı seçildiğini hatırlatarak, “Şimdi sıra büyük zaferimizde. 21 Eylül’de Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’in zaferinde…” dedi.

Serdarlı - Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım da, Ünal Üstel’e açık destek vererek parti üyelerine Ünal Üstel’in etrafında kenetlenme çağrısı yaptı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da her bölgede Ünal Üstel’in büyük destek almakta olduğuna işaret ederek, “İstikrar istiyoruz. Hizmetlerin devam etmesini istiyoruz. Partimizin daha da güçlenmesini istiyoruz, yeniden Ünal Üstel diyoruz” şeklinde konuştu.

ÜSTEL

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de her bölgede, kendisine yönelik açık desteğin artmakta olduğuna işaret ederek, parti üyelerine teşekkür etti.

Kurultay için artık gün saydıklarına işaret eden Üstel, gördükleri ilgi ve destek sayesinde, her geçen gün zaferin yaklaşmakta olduğunu vurguladı.

Partilinin, hükümetin icraatını desteklediğini, bunun da kendileri için en büyük motivasyon olduğunu belirten Üstel, “Yılmadık, korkmadık. 29 milletvekilimiz ile el ele verdik gönül verdik tek yürek olduk ve KKTC için hizmet yolunda hizmet verdik, kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Reformları tereddüt etmeden, kararlılıkla hayata geçirmeye yeni dönemde de devam edeceklerini vurgulayan Üstel, “Gailemiz devletimiz, gailemiz halkımız. KKTC Devleti'ni daha da güçlendirmek için gerekeni yaptık, yapacağız” dedi.

2013’te iç huzursuzluk yaratarak UBP’yi muhalefete gönderenlerin şimdi güven tazelemeye çalışmasının trajikomik olduğunu belirten Üstel, “Biz bu oyunları çok gördük. Bunlar bizi yıldıramaz. Biz istikrarı daimi kılmak için çalışıyoruz. Yeni projeleri devletimize kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

Geleceğini kendi ülkesinde kurmak isteyen gençlerin, kırsal kesim arsası ve sosyal konut talebine göreve geldikleri ilk günden itibaren karşılık verdiklerini ve uygulamaya koyduklarını belirten Üstel, “İhtiyaç dahilinde yeni kırsal kesim arsaları açmak için İçişleri Bakanlığımız bütün çalışmasını bitirdi. İhtiyacı olan gençlerimize kırsal kesim bölgelerinde dağıtıma başlayacağız. Dağıtımdan sonra gençlerimizin bölgesinde kalması, evini oraya yapabilmesi için, yasal düzenlemeyi Cumhuriyet Meclisi’nden geçirdik. Kırsal kesim olmayan beldelerde sosyal konut projelerine başlıyoruz. Düşük faizli uzun vadeli kredi imkanları sunuyoruz. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Halkımıza, gençlerimize, sözümüz var” diye konuştu.

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzaladıkları yeni protokol ile yaklaşık 17 milyar TL’lik mali kaynağın ülkeye kazandırılacağını belirten Üstel, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a katkı ve destekleri için teşekkür etti.

Protokol ile sağlık alanında dev adımlar atacaklarını ifade eden Üstel, çiftçiye ve hayvancıya da yeni açılımlar yapacaklarını kaydetti.

Her sektöre, çalışana, dengeli bir şekilde yardım etmeye çalıştıklarını kaydeden Üstel, 2025 yılında sağlıkta dev adımlar atacaklarını açıkladı.

Üstel, “Hizmet ihtiyacı olan her yere hizmet edeceğiz. Durmak yok yola devam. Hizmeti halkımız için yapacağız. Halkımıza söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, elektrik konusunda da şöyle konuştu:

“Lefkoşa bölgesinde, Yenikent’te yeni gelişim bölgesi olduğu için elektrikte sıkıntılar oldu. Orayı yeni takviye ve yatırımlarla ayağa kaldırdık. Aynı gelişim İskele’de, Yeniboğaziçi bölgesinde de yaşanıyor. Orası için de 3 ay önce ihaleye çıktık ve yeni takviye enerji gelmesi için ihaleyi tamamladık. Yaklaşık 20 milyon dolar ve bundan sonraki süreçte bu proje gerçekleştiğinde Yeniboğaziçi ve İskele bölgesinde zaman zaman yaşanan elektrik sıkıntısından dolayı takviye olacak ve bir daha bu sıkıntı yaşanmayacak. Ama orada bile sıkıntılarla karşılaştık. Kimseden korkmayarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

21 Eylül’de yapılacak kurultayda, hizmetlere devam etmek için destek istediğini vurgulayan Üstel, “Bu bir demokrasi yarışıdır, parti içi yarıştır bu bir dayanışmadır. Herkesin gönlünden birisi geçebilir. Biz bu kurultayı bir bayram, şölen olarak geçirelim; KKTC’de demokrasi dersi görmek isteyenlere göstermek için geçirelim. Birlik beraberlik içinde, 24 milletvekili ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapacağımız daha çok projemiz var. Koalisyon ortaklarımız ile yola devam edeceğiz. Durmak yok yola devam” dedi.