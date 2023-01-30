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Zaferburnu’na 9 kg yağış düştü

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Zaferburnu’na 9 kg yağış düştü
Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışı Zaferburnu ve Mehmetçik bölgelerinin aldığını bildirdi.
Dairenin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydettiği yağış oranlarına göre metrekareye Zaferburnu 9, Mehmetçik 7, Yenierenköy, Kantara, Yeşilırmak, Sipahi ve Kalkanlı 4, Kozanköy 3, Kaleburnu, Selvilitepe ve Bostancı 2 kilogram yağış aldı.
 
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