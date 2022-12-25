Zaferburnu’da 54 kilogram yağış kaydedildi

KKTC’de bu sabah itibarıyla son 24 saatte Zaferburnu’nda 54 kilogram yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış Zaferburnu’nda 54 kg/m² olarak kaydedilirken, Dipkarpaz’a 21 kg/m², Tatlısu’ya ise 4 kg/m² yağış düştü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.