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Zafer Bayramı ve TSK Günü'nde savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak

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Zafer Bayramı ve TSK Günü'nde savaş gemileri halkın ziyaretine açılacak
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Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Bozcaada (F-500) ve TCG Tarsus (P-1204) gemileri KKTC'de liman ziyareti yapacak.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre TCG Bozcaada Karakol Gemisi, cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Gazimağusa Limanı'nda, TCG Tarsus Karakol Gemisi ise aynı saatlerde Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açılacak.
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