Zafer Bayramı törenlerle kutlanacak

Ulu Önder Atatürk’ün Anadolu’nun işgaline karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı sonucunda elde edilen büyük zaferin 102’nci yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte ülkemizde de törenlerle kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla cuma günü KKTC’de de törenler düzenlenecek.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz 'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir 'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştu. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil ediyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de resmi ve ulusal bayram olarak kutlanan 30 Ağustos’un yıl dönümünde tüm ilçelerde törenler yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç eşliğinde saat 08.45’te yapacağı tebrik kabulü ile başlayacak. Tebrik kabulü, Ortaköy’de KTKA Komutanlığı Gazinosu'nda yer alacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda yapılacak çelenk sunma töreni, saat 09.30’da başlayacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, Anıt Özel Defteri'nin imzalanması ile tamamlanacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak. Törende, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenecek, halkın bayramları kutlanacak ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına bir subay konuşma yapacak. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ve resmi geçit ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA'DA İKİ TÖREN

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ile İsmet İnönü Bulvarı'nda iki ayrı tören yapılacak. Zafer Anıtı önündeki tören 17.00’de başlayacak, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

İsmet İnönü Bulvarındaki tören ise saat 13.30’da İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayıp, tören birlikleri ile halkın bayramının kutlanması, konuşmalar, şiir, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

GİRNE

Girne’deki törenler, Atatürk Anıtı önünde saat 16.30’da yapılacak. Tören çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, konuşma, şiir ve tören geçişiyle tamamlanacak.

Törenler çerçevesinde, KTBK bando Komutanlığı saat 16.10’da konser verecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören saat 09.00’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak, ardından müze önüne geçilecek ve tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir ve resmi geçit ile tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören alanında konuşmalar, halk dansları gösterisi ve şiirlerle devam edecek ve tören geçişi ile sona erecek.

LEFKE

Lefke’deki tören saat 18.00’de Lefke Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenip bayram kutlanacak, konuşmalar ve şiirlerin ardından tören geçişi yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bucaklarda da törenler yapılacak.