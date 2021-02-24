Zabıtalar bile şaşırdı

Lefkoşa'da "kaldırım işgali" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, gördükleri karşısında şok oldu. Kimin yaptığı belli olmayan bir savaş uçağı maketi ile karşılaşan ekipler, maketi yapan kişiyi bulmak için çalışmalara başladı





Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da bir savaş uçağı maketi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı bile şaşırttı.

Başkent Lefkoşa'da "kaldırım işgali" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler gördükleri karşısında şok oldu.

Kimin Yaptığı belli olmayan bir savaş uçağı maketi ile karşılaşan ekipler maketi yapan kişiyi bulmak için çalışmalara başladı.

Maketin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Harmancı "kaldıracak yer konusunda sıkıntı varsa çalışmasını tamamlaması belediyenin sanayi atölyesinde yapmasını önereceğim. Kaldırım işgali kötü ama deneme dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

