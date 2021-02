YYK’dan TV ve radyolara uyarı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), son günlerde bazı yayın organlarında YYK’nın toplumsal barış temelindeki uygulamalarına tezat teşkil edecek programlar yaptıklarını gözlemlediklerini ifade ederek, YKK yasa ve tüzüklerine uyulmasının yasal gereklilik olduğunu hatırlattı, TV kanallarını ve radyoları yayın ilkelerine uymaya davet etti.

Yayın Yüksek Kurulu’nda yapılan açıklama şöyle: “Yayın Yüksek Kurulu, pandemi süreci yaşanırken kamuoyuna bazı hatırlatmalar yapmak ihtiyacı hissetmiştir. Yayın Yüksek Kurulu ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’ ve Tüzükleri ile görev icra eden bir devlet kurumudur.YYK, pandemi süreci nedeniyle sosyal-kültürel yapıda yaşanan değişiklikler bağlamında, toplumsal barışın ve demokrasinin zarar görmemesi amacıyla tüm siyasi, ekonomik ve kültürel olgulardaki düzenlemelere paralel hareket etmenin doğruluğuna inanmıştır. Aynı hassasiyeti de tüm televizyon kanallarından ve radyolardan beklemektedir. Bu dönemde toplumsal barışın en önde gelmesi gereken değer olduğu bilinciyle paydaşlarımızın da genel olarak bu doğrultuda hareket ettiği algısındayız. Ne yazık ki son zamanlarda bazı yayın organlarında YYK’nın toplumsal barış temelindeki uygulamalarına tezat teşkil edecek programlar yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle hem paydaşlarımız olan TV kanallarımıza ve Radyolarımıza hem de kamuoyuna, YYK yasası ve tüzüklerine uyulmasının yasal gereklilik olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Geçilen bu olağan üstü dönemde her kurum, kuruluş ve tek tek her şahsın daha optimist ve insancıl davranışlarla eylemde bulunmalarının, toplumun sosyo-psikolojjik yapısına artı değerler katacağı aşikardır. Yayın Yüksek Kurulu’nun her zaman olduğu gibi bu süreçte de rehberlik rolünü yerine getireceğini ve tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde toplumsal barış ve nezaket kriterleri temelinde uygulamalara imza atacağını öncelikle ifade ederiz. Yayın Yüksek Kurulu’nun tüm yasal hakları saklı kalmak üzere yayın ilkelerine uyulmasını rica eder, tüm paydaşlarımıza başarılı yayınlar dileriz.”