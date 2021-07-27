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Yüzer santral felaketi geliyor

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Mağusa ve Girne’ye yüzer elektrik santrali kurmaya hazırlanıyor. Çevrecilere göre, yüzer santrallerle söz konusu iki bölgeyi yeni bir çevre felaketi bekliyor

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Yüzer santral felaketi geliyor

 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, enerji üretim alternatiflerinde yüzer santralleri öne çıkardı.
Kıb-Tek’ten edinilen bilgiye göre, tüm alternatiflerin değerlendirildiği söylenmesine rağmen bakanlık, Mağusa ve Girne’ye yüzer elektrik santrali kurmaya hazırlanıyor.
Teknecik’de 5 santralde oluşan arıza nedeniyle geçici olarak atılacak bir adım şeklinde gösterilmeye hazırlanan yüzer santraller için yapılacak yatırımlar onları kalıcı hale getirecek.
MAĞUSA VE GİRNE DUMAN ALTI KALABİLİR
Teknecik ve Kalecik santrallerinin bacalarından çıkan dumanın benzeri yüzer santrallerle şehir merkezlerini kapsayacak.
Çevrecilere göre, Mağusa’da Gülseren bölgesine inşa edilecek limana ve Girne Turizm Limanı’na konuşlandırılması planlanan yüzer santrallerle Mağusa ve Girne’yi yeni bir çevre felaketi bekliyor.
 
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