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Yüzde 60’lık zam yürürlükte

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Hükümetin, asgari ücretin vergiden muaf olmasını sağlayacak yasa gücünde kararnameyi onaylandığı toplantıda alınan kimliklere zam kararı tepki çekti

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Yüzde 60’lık zam yürürlükte

Asgari ücrete uzun pazarlıklarla naz-niyazla %41 artış yapan UBP-DP-YDP hükümeti kimlik harcını %60 artırdı.
Resmi Gazete’de yayımlanan harçlara göre en ucuz kart 224 TL’ye, en pahalı kart 1,152 TL’ye fırladı.
Bakanlar Kurulu önceki Cuma günü yaklaşık bir saat süren son toplantısında, ekonomi için birden çok adım atılması yolunda kararlar üretirken, arada bir şeylere zam yapmayı da ihmal etmedi. Toplantı sonrasında Bakanlar Kurulu adına kararları açıklayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un hiç sözünü etmediği “kimlik kartı harçlarına” yapılan %60’lık astronomik zam, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra fark edildi.
Kimlik kartı harçlarında; asgari ücrette yapılan %41.21’lik artışın göz ardı edilmesi bir yana kamu maaş ve ücretlerine yapılan %56.76’lık artışın üzerinde zam yapılması, vatandaşın “kimlik harcı mı, kimlik haracı mı?” sorusunu sormasına neden oldu. Hükümetin, asgari ücretin vergiden muaf olmasını sağlayacak yasa gücünde kararnameyi onaylandığı toplantıda alınan okkalı zam kararı eleştirilerin dozunun daha da artmasını beraberinde getirdi.
Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren karara göre, 11 yaş altı çocukların kimliklendirme işlemleri için 19 TL, 11 yaş ve üzeri ilk kez kimliklendirme için 224 TL harç ödenecek. Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartları için ödenmesi gereken rakam ise 224 TL oldu. Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 224 TL, ikinci 336 TL ve üçüncü de ise 584 TL harç alınacak.
Kimlik kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda ise ödenecek harç 112 TL’yi bulacak. Kaybedilen kimlik kartlarının yenilenmesi için ödenecek harçlar ise ilk defada 456 TL, ikincide 704 TL, üçüncüde 928 TL ve dördüncüde de 1,152 TL’ye çıkacak. İlk kez yonga özellikli kimlik kartı almak için başvuru yapmış kişilerden ise 224 TL ödeyecek.


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