Başbakan Tatar, üniversitelerin yetkilileriyle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim” anlayışını benimsediklerini söyledi









Başbakan Ersin Tatar, yükseköğrenimde başlayacak yeni akademik yıl için alınacak tedbirleri görüşmek üzere üniversitelerin yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıda ilk sözü alan Başbakan Ersin Tatar, 2020-2021 öğretim yılında ülkeye hangi zaman diliminde kaç öğrenci gelebileceği, nerede kalabileceği konularında yol haritası çizmek istediklerini söyledi.

Hükümet olarak yeniden bir karantina düşüncesinde olmadıklarını belirten Başbakan Tatar, riskleri minimuma çekip, süreci değerlendirerek yönetebilmenin önemine işaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, bakanlık olarak üniversitelerle istişare içinde çalıştıklarına işaret ederek, pandemi sürecinde de çalışmaların istişare içinde yürütüldüğünü belirtti.

Bu dönemde herkesin elini taşın alına koyması gerektiğini, her şeyin devletten beklenmesi yaklaşımını doğru bulmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, her türlü tedbirin birlikte alınmasını gerektiğini söyledi.

Bakanlık olarak “yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim” anlayışını benimsediklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, amaçlarının öğrencilerin ülkeye getirilmesi olduğunu kaydetti.

Öğrenci sayısını önemsediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, büyük sayıda öğrenci kaybı yaşanmamasını temenni etti.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ise üniversitelerin bu süreçte akreditasyon anlamında ciddi çalışmalar yaparak önemli yol kat ettiğine işaret ederek YÖDAK’ın da üniversitelerin verdikleri eğitimleri denetlediğini vurguladı.

Önümüzdeki süreçte öğrencilerin gelişi konusunda ciddi sıkıntı ve endişeler bulunduğuna dikkat çeken Büke, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli şekilde adaya gelip öğrenimlerini sürdürebilmeleri için sürecin planlanması için birlikte çalışmanın önemine işaret etti.

Hükümetin bu konuda alacağı tedbirlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Büke, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu aracılığı ile alınacak önlemler ve pandemi hastanesinin bir an önce yapılmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.