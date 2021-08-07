“Yüzde 30’luk zam açıklaması ciddi değil”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, BRT’de soruları yanıtladı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB - TEK) Genel Müdürü Cemal Erdoğan’ın, “elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılması gerektiği” yönündeki çağrısına ilişkin konuşan Aşıkoğlu, “Bence çok da ciddi bir açıklama değil” dedi.
Mevcut elektrik birim fiyatının, KIB-TEK tarafından 98 kuruş olarak açıklandığını ifade eden Aşıkoğlu, “Ben bu rakamın 98 kuruş olduğuna inanmıyorum. Bizim hesaplarımıza göre böyle değil ve rakamın kaç olduğunu da bilmiyoruz. Fakat 98 kuruş olmadığı kesin” şeklinde konuştu.
Bakanlık olarak, KIB – TEK’ten gelir – giderleri talep ettiklerini fakat bir türlü yanıt alamadıklarını ifade eden Aşıkoğlu, Bakanlık ve Meclis’ten gönderilen pek çok soru olduğunu, normal şartlarda kurumun bu soruları 1 ay içerisinde yanıtlamak zorunda olduğunu fakat aylardır yanıtlanmayan soruların bulunduğunu vurguladı.
Yüzde 30’luk fiyat artışına ilişkin “gerekli mi” sorusunun yanıtının, “Maliyetleri gerçekten bilirsek ve herkes ikna olursa, o zaman tartışılır” şeklinde olduğunu belirten Müsteşar Aşıkoğlu, KIB – TEK Genel Müdürü Erdoğan’ın, yüzde 30’luk zam gerekliliğini nasıl bulduğunu, nasıl bir çalışma yaptığını merak ettiklerini ifade etti.
KIB – TEK’in şeffaf bir şekilde gelir – gider tablosunu açıklamadığı sürece, siyasetin, sözü edilen zammı yürürlüğe koymasının çok zor olduğunu ifade eden Aşıkoğlu, “Zaten pandemiyle birlikte daralan bir ekonomi var. Elektrik pahalı olduğunda, her şey bir o kadar daha pahalı olacak. Ayrıca, o kurum içinde bu kadar yolsuzluk varken, sayıştaylığın, polisin ve savcılığın raporları varken, yüzde 30 zam yapalım demek sorundur. Adalete sığmaz” şeklinde konuştu.
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