Yüz yüze eğitim zor

Eğitim Bakanlığı, rektörler ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. YÖDAK Başkanı Prof. Akile Büke, “Ülkemizin gerçekleri bizi, yüz yüze eğitim açısından önemli kararlar almaya zorluyor” dedi



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yükseköğrenimde bahar döneminin planlanmasına yönelik üniversite rektörleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Bakanlık yetkilileri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) yetkilileri ve KKTC’de faaliyet gösteren 21 üniversitenin rektörleri katıldı.

Yükseköğrenim Alanında Bahar Dönemi Eğitim Planlaması” toplantısında, “Aşılama ve karantina prosedürlerine uyulması halinde öğrencilerin adaya getirilebileceği” vurgusu yapılırken, toplantıda Rektörler ve akademisyenlerden alınacak görüşlerin, Eğitim Bakanlığı önderliğinde Bakanlar Kurulu’na iletilmesini ve konuyla ilgili bir devlet kararı çıkmasının hedeflendiği ifade edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Öğretim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, YÖDAK’tan ve üniversite rektörlerinden ikinci dönemdeki eğitim planlaması ile ilgili görüşlerinin alınarak, bu görüşlerin Eğitim Bakanlığı önderliğinde Bakanlar Kurulu’na iletilmesini ve konuyla ilgili bir devlet kararı çıkmasını hedeflediklerini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, toplantının ülke açısından önemine vurgu yaparak, yükseköğretimin gelişmesi adına verilen emeklerin ve yapılan yatırımların heba olmasına göz yumulamayacağını söyledi.

Akademisyenlere seslenen Amcaoğlu, “Bu ülkedeki eğitimin yüz yüze olmasını sağlayacak, yükseköğretimin önünü açacak fikirlerinize çok ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Yükseköğretimi yeniden yüz yüze eğitime kavuşturmak adına sizlerin fikirleri bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bizlere ışık tutacaktır” dedi. Amcaoğlu, yükseköğrenimde bahar dönemi ile ilgili yol haritası oluşturulurken, ‘idare eden’ değil, ‘akademisyenlerin fikirlerine göre yöneten’ olmak istediklerini belirtti.

Yükseköğrenimde bahar dönemi ile ilgili görüşlerini ortaya koyan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, “Şu anda yüz yüze eğitime mecburi bir şekilde ara vermiş bulunuyoruz. Ancak ülkemizin de gerçekleri bizi, yüz yüze eğitim açısından önemli kararlar almaya zorluyor” dedi.

Online eğitimde belli bir başarı elde edilmiş olsa da bundan sonraki dönemde yüz yüze eğitim konusunda ciddi bir girişimde bulunulması gerektiğini anlatan Büke, bu noktada alınacak sağlık tedbirlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin ülkeye güvenli koşullarda getirilebileceğine inanç belirten Büke, “Aşılama ve karantina prosedürlerine uygun olarak davrandığımız takdirde adaya öğrencileri getirebileceğimizi düşünüyorum. Hastanemizin faaliyete geçirilmesi de önemli olacaktır” ifadelerini kullandı.



