“Yüz milyonlarca liralık vurgun yapıldı”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Kıb-Tek’te aylar öncesinden kasıtlı bir şekilde açılıp sonuçlandırılamayan ihale sayesinde yüz milyonlarca liralık vurgun yapıldığını ifade etti





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) aylar öncesinden kasıtlı bir şekilde açılıp sonuçlandırılamayan ihale sayesinde yüz milyonlarca liralık vurgun yapıldığını” iddia ederek, kurumun zarar ettirilmesine devam edilmek istendiğini ileri sürdü.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, “Bakanlar Kurulu üyelerinin ya yalan söylediğini ya da partili yöneticileri tarafından kandırıldığını” öne sürerek, bazı soruların cevap beklediğini belirtti.

Akaryakıt taşımacılığının, ihaleler ile 32-38 dolar bandında sonuçlandığını kaydeden Şahiner, daha önce 75 dolara yapılacağı söylenmesine rağmen geçen Cumartesi günü “Alkagetza” firmasından 150 dolara taşımacılık yapıldığı bilgisinin doğruluğunu sorguladı.

Gelen yüklerin kalitesiz olduğu ve göstermelik cezalar kesildiği bilgilerinin de doğru olup, olmadığını soran Salahi Şahiner, TPIC şirketinin ülkeye kötü kaliteli yakıt getirmek için Kıb-Tek’e baskı yaptığı iddialarını da sorguladı.

TPIC’in kabul edilmeyen bu yükünün, “Svyat Knyaz Vlademir” isimli Rus bayraklı gemisinin 6500 ton civarındaki yükünün, standartlardan çok kötü olduğu, çevreye zarar vereceği ve santrallerde arızalara yol açabileceği bilgisi olduğunu savunan Şahiner, bu yakıtın ısrarlı bir şekilde Teknecik’e getirilmek istendiği bilgisinin doğru olup, olmadığını sordu.

Salahi Şahiner, “Svyat Knyaz Vlademir” isimli gemi ile gelecek olan kötü kaliteli yakıtın gizlenmesi için Teknecik açıklarında STS (Ship To Ship) denilen operasyon ile “Bayraklı” isimli gemiye aktarılacağı ve iki seferde ülkeye getirileceği iddialarını da sorguladı.

“Numune alınmadan veya alınan numunelerin tahlil sonuçları çıkmadan tahliye edilmesi için, yakıt gemilerinin gelişinin yakıtın biteceği güne denk getirildiği bilgileri geliyor. Doğru mu?” diye soran Şahiner, şöyle devam etti:

“Kötü kaliteli yakıtın ülkemize gelmesine sebep olacak ve yakıtsız günlerin yine bizi bekleyeceği bir dönem yaratacak olan yeni ihale şartnamesinin, ihalesiz doğrudan alımlar ile büyük vurgun yapan ilgili firmaların talepleri doğrultusunda, ilgili firmaların önünü açmak için değiştirildiği bilgimize geliyor. Doğru mu?”

CTP olarak Anayasa mahkemesine götürdükleri doğrudan alım ile ilgili yasa gücünde kararnameyi, davanın kaybedileceği bilinerek, yürürlükten kaldırıldığını savunan Salahi Şahiner, “Buna rağmen iptal tarihinden sonra gelen bu yakıt neyin nesidir?” sorusunu sordu.

CTP Milletvekili Şahiner açıklamasında, “Yasa gücünde kararnameyi geçir, iptal davası açılınca, yasa gücünde kararname yürürlükte iken doğrudan alım için sözleşme imzala sonra da yasa gücünde kararnameyi yürürlükten kaldır. Şark kurnazlığının bu kadarına da pes doğrusu” ifadelerini kullandı.

Şahiner, “Kıb-Tek’i organize bir vurguna dahil ederek, kurumu iflasa sürüklemek, göz göre göre halkı aptal yerine koyarak vebalini vatandaşın boynuna dolamaktır” iddiasında bulundu.

Şahiner son olarak, bunun faturasının yeni bir zam ile yine faturalara mı yansıtılacağını sordu.

