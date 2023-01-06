“Yurttaşlığı bizim gibi otomatiğe bağlayan başka hiçbir ülke yok”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Yurttaşlık konusunu bizim gibi otomatiğe bağlayan başka hiçbir ülke yok” dedi

Meclis’te konuşan CTP Milletvekili Doğuş Derya, ülkedeki nüfusun kaç olduğunun bilinmediğini, ülke nüfusunun kontrol edilemediğini ifade etti.

Derya, ülkede bir sektörel planlama yapılmadığı için yabancı iş gücü olarak üçüncü ülkelerden gelen insanların sömürüldüğünü kaydetti.

Vatandaşlığın bir hak olmadığını, sektörel planlamanın yapılması için bir gereklilik olduğuna işaret eden Derya, ancak bunun için nüfus sayımının yapılarak, nüfusun bilinmesi gerektiğini söyledi.

Yurttaşlık konusunun defalarca istismar edildiğine işaret eden Derya, bu konuda başka ülkelerin yaptığı uygulamalardan örnekler verdi.

“Yurttaşlık konusunu bizim gibi otomatiğe bağlayan başka hiçbir ülke yok” diyen Derya, ülkenin ekonomisinin kaldırmayacağı kadar yurttaş yaparsanız, bu kişilerin yerli nüfus tarafından yabancı ve kovulması gereken nüfus olarak görüleceğini anlattı.

Ülkesini terk etmek sorunda kalan insanlar için bir şey yapılmamasını eleştiren Derya, bir Göç ve Sosyal Entegrasyon Bürosu oluşturmadan yurttaşlık verilmemesi gerektiğini söyledi.

Nüfus sayımı olmadığı gibi ölüm doğum kayıtlarının da görülemediğini ifade eden Derya, İçişleri Bakanlığı’nın muhaceretten sorumlu bakanlık olduğunu, seks köleliği başta olmak üzere, insan ticareti mağduru kişiler, Nijarya’dan getirilen ve seks köleliği yaptırılan kadınlar olduğunu bunlarla ilgili gerekli araştırmaların yapılması gerektiğini söyledi.

