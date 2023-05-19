“Yurttaşlığa alınanlar oy kullanamayacak”

İçişleri Bakanı Öztürkler, 11 – 17 Mayıs 2023 yurttaşlığa alınan kişilerin oy kullanmayacaklarını söyledi ve Amaç seçimlerde avantaj sağlamak değil, mağduriyet yaratmamaktır” dedi

İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler, 25 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlere az bir süre kala Bakanlar Kurulu ile 11 – 17 Mayıs 2023 tarihlerinde resmi gazetede yayınlanarak yurttaşlığa alınan kişilerin oy kullanmayacaklarını açıkladı.

11 ve 17 Mayıs tarihlerinde Resmi Gazetede yayınlanarak yurttaşlığa kabul edilen kişilerin 25 Haziran 2023’de gerçekleştirilecek seçimlerde oy kullanmayacaklarını, söz konusu kişilerin yurttaşlık işlemlerinin seçim sonrası devam ettirileceğine işaret eden Bakan Öztürkler, “Burada yıllardır bekleyen ve Yurttaşlık kriterlerine haiz olan insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek üzere hareket edilmiştir. Amaç seçimlerde avantaj sağlamak değil, mağduriyet yaratmamaktır” dedi.

15 Mayıs 2023 tarihli Meclis oturumunda “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası”nın oy birliği ile geçirildiğini hatırlatan Öztürkler, hükümet olarak seçim yasaklarından dolayı devlet hizmetinin aksamadan devam etmesi amacıyla, seçim yasaklarının 60 günden 30 güne çekildiğini, muhalefetinde bu konuyda samimi yaklaşım gösterdiğini ve yasanın meclisten oy birliği ile geçtiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ve hükümet olarak ilk günden itibaren Bakanlar Kurulu ile yurttaşlık verdikleri kişilerin şefafflık içerisinde, gerekçeli kararları ile resmi gazetede yayınlandığına da dikkat çeken Öztürkler, tamamen insani ve yasal kriterlere uygun olan kişilerin vatandaşlığa alındığını ifade etti.

