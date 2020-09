Yurtdışından gelen öğrenciler bir hafta okula sokulmayacak

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu "Yurtdışından gelen öğrenci ve öğretmenleri, PCR test sonuçları negatif çıksa bile minimum 7 gün okul içine sokmayacağız” dedi





Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genç TV’de katıldığı programda, eğitimle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Çevrimiçi eğitimle alakalı sorunlara değinen Çavuşoğlu, “Okul olmazsa eğitim olmuyor. Esas olan yüz yüze eğitimdir” dedi.

Önümüzdeki hafta pazartesi günü okul öncesi eğitim, özel eğitim ve ilkokul 1’inci ve 2’inci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, “1 hafta sonra da diğer üst sınıflarda yüz yüze eğitime başlayacağız. Umarım pozitif vaka sayısı artmaz” dedi.

Bakanlık olarak hedeflerinin, 14 Eylül’de yüz yüze eğitimi tüm okullarda başlatmak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Ancak çok olumsuz bir durum olursa yeniden değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.



DÖNÜŞÜMLÜ EĞİTİM… “PAZARTESİ OKULA GİDEN, SALI GÜNÜ GİTMEYECEK”

İlk hafta oryantasyon eğitimlerinin yapılacağını kaydeden Çavuşoğlu, “İmkan olan okullarda eğitim her gün olacak. Her öğrenciye gerekli metrekareyi oluşturabilen okullarda, öğrenciler okula her gün gidecek. Ama şehir merkezlerindeki okullarda nüfusun yüksek olmasından dolayı oradaki öğrenciler seyreltilmiş, dönüşümlü eğitime tabi tutulacak. Yani, pazartesi okula giden öğrenci, Salı günü gitmeyecek” bilgilerini verdi.

Niyetlerinin, okulları açık tutmak olduğunu ancak yaşam hakkının da birinci sırada olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Ölümüne eğitim yapamayız. Yeni normal kendi içinde dengelerini kuracak, bu dengeler kurulurken salgının seyri belirleyici olacak” dedi.



OKULLARDAKİ, SINIFLARDAKİ VE OTOBÜSLERDEKİ NÜFUS YARIYA İNECEK

Okullardaki hijyen malzemelerinin tedarikinin yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, seyreltilmiş dönüşümlü eğitim modeliyle, sınıflardaki, okullardaki, otobüslerdeki nüfusun yarıya ineceğini belirterek, okullarda pandemi kurulları kurduklarını kaydetti.

Öte yandan yurtdışından gelen öğrenci ve öğretmenlerin muhaceretten her gün kayıtlarının alındığını ifade eden Çavuşoğlu, “Bu kayıtlar okul idarelerine ilan edilmiş olacak. Geldiklerinde yaptırdıkları PCR test sonuçları negatif çıksa bile minimum 7 gün okul içine sokmayacağız” şeklinde konuştu.