“Yurtdışı bağlantılı seferler zaten var”

Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı Hasan Karlıtaş, yurtdışı bağlantılı operasyonların yıllardır KKTC’de olduğuna dikkat çekerek, “Bunu Milli Havaalanı’nı yeniden kurduk PR’ı ile ortaya atarsak, yanlış olan o olur” dedi





Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı Hasan Karlıtaş, Mavi Girne Hava Yolları isminin Türkiye’de kurulan ‘Mavi Gök Avation-MGA’ isminden türediğini ifade etti.

Karlıtaş, bu şekilde yurtdışı bağlantılı operasyonların yıllardır KKTC’de olduğuna ve bunun iyi bir şey olduğuna dikkatleri çekerek, “Bunu Milli Havaalanı’nı yeniden kurduk PR’ı ile ortaya atarsak, yanlış olan o olur...” dedi.

Karlıtaş’ın açıklaması şöyle:

“Türkiye 'de kurulan "Mavi Gök-MG'den, Mavi Girne Havayolları"na... Dün bu isim nereden çıktı, atılan bu adım milli havayolu mu? diyerek konu, özellikle isim üzerinden epeyi tartışıldı. Türkiye'de, İki buçuk ay önce Mavi Gök Aviation -MGA" kısaltması ile ciddi turizm potansiyeli olan Anex Tur tarafından kurulan şirket, ilk seferini yaptı. " Mavi Gök Aviation", ismi "Mavi Girne" denilerek, baş harfleri ona göre uydurularak, kopya edildi. Böylesi, yurtdışı bağlantılı operasyonlar ve seferler ülkemizde zaten var. Yıllar itibariyla da, çok oldu. Olması da iyi olur. Ancak bunu milli havayolunu yeniden kurduk PR ile ortaya atarsak, yanlış olan o olur... Bu yapılan, eğer yapılacaksa bir KTHY veya milli havayolu olmayacaktır. Şuan için yapılan, Mavi Gök (MG), isminin kısaltmasını " Mavi Girne" Uyarlayarak , beklenti de yaratacak şekilde, bize özgü bir model vaziyetinde denemedir.”

